PKO Bank Polski wśród najlepszych pracodawców

PKO Bank Polski został wyróżniony tytułem Top Employer Polska 2020. Jest to efekt badania przeprowadzonego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wśród polskich pracodawców.

Certyfikat Top Employer jest dowodem na to, że PKO Bank Polski oferuje warunki pracy na miarę najlepszych pracodawców na rynku. To wyróżnienie wręczane firmom, które proponują swoim pracownikom nowoczesne rozwiązania, sprzyjające ciągłemu rozwojowi i budowaniu zaangażowania. Na drodze naszej transformacji wsłuchujemy się w głosy naszych ludzi, tak by jak najpełniej wspierać ich w bankowej zmianie kulturowej. Bardzo się cieszę, że tworzone wspólnie rozwiązania spotkały się z uznaniem Instytutu. - komentuje Joanna Czarnecka, Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.