Tauron uruchomi nową ścianę wydobywczą w kopalni Janina

Należąca do spółki Tauron Wydobycie kopalnia Janina jeszcze w I kwartale br. chce uruchomić pierwszą ścianę wydobywczą, z wykorzystaniem części infrastruktury nowego poziomu 800 m pod ziemią. Kończy się też budowa infrastruktury powierzchniowej.

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w jeszcze w pierwszym kwartale br. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia - poinformowała w poniedziałek spółka Tauron Wydobycie.

Inwestycja w zakładzie górniczym Janina w małopolskim Libiążu to jedno z największych - obok nowego szybu Grzegorz w kopalni Sobieski w Jaworznie - przedsięwzięć spółki Tauron Wydobycie, która w latach 2016-2020 przeznacza na strategiczne inwestycje łącznie 1,3 mld zł.

Zasoby w planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok. 5 tys. ton - zaznaczył cytowany przez spółkę jej prezes Tomasz Cudny.

„Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca” - podkreślił Cudny.

Budowa poziomu 800 w Janinie pozwoli na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściowo wyeliminuje wydobycie podpoziomowe - poniżej poziomu udostępnienia, czyli z miejsc, gdzie nie sięgają kopalniane szyby. Korzyścią będzie też poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do wyrobisk.

Jesienią ub. roku zakończył się kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI - wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Obecnie montowany jest tam górniczy wyciąg szybowy, którego głównym elementem będzie maszyna wyciągowa, zabudowana w 62-metrowej wieży na wysokości 49 m.

Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w ZG Janina umożliwi już w połowie tego roku uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów, a w kolejnych miesiącach pozwoli również na transport tam materiałów wielkogabarytowych - wyjaśnił prezes Cudny.

Kierowana przez niego spółka akcentuje, że dzięki budowie poziomu 800 metrów w zakładzie górniczym Janina zostaną udostępnione nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a prowadzona inwestycja ma spowodować, że będzie mogła ona funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Zakończenie całej inwestycji związanej z budową poziomu 800 metrów przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r.

W grudniu ub. roku koncern Tauron informował, że z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert Janiny, zdecydował o zakończeniu trwającego od maja tamtego roku procesu poszukiwania potencjalnego inwestora dla kopalni.

Jednocześnie Tauron podał wówczas, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być „realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów (…) poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania (…) na paliwo”.

W spółce Tauron Wydobycie działają trzy zakłady górnicze: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze w Brzeszczach. Po I połowie 2019 r. spółka miała 511 mln zł straty, po trzech kwartałach strata sięgnęła 676 mln zł.

Tauron Wydobycie realizuje obecnie duże inwestycje. Najważniejsze projekty to budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (do 2023-24 roku), budowa poziomu 800 m w Janinie (do przełomu lat 2021/21) oraz program inwestycyjny w Brzeszczach.

Budowa poziomu 800 metrów w zakładzie Janina to element realizowanych obecnie w Tauronie Wydobycie działań, które mają przywrócić kopalniom spółki ich pełne zdolności produkcyjne, poprawiając tym samym jej kondycję. Osiąganie kolejnych etapów inwestycji w kopalniach pozwala jednocześnie na nadrabianie wieloletnich zaległości w inwestycjach, które nie były podejmowane przed 2016 r. - zaznaczono w poniedziałkowej informacji.

Czytaj też: AURON ARENA DUSZNIKI z nową energią

PAP, KG