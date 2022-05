1,85 mld zł zysku Grupy JSW. Skutki katastrof w II kw.

1,85 mld zł zysku wypracowała w pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

To nasz wspólny sukces, z którego w tej chwili - w cieniu tragedii, która dotknęła nas wszystkich, trudno jest się cieszyć - skomentował w czwartek prezes firmy Tomasz Cudny.

Prezes nawiązał w ten sposób do kwietniowych katastrof w należących do JSW kopalniach Pniówek i Zofiówka, które pochłonęły dziewięć ofiar, a siedem kolejnych pracowników pozostało za tamą, która odcięła zagrożony rejon Pniówka od pozostałych wyrobisk.

To, jakie ekonomiczne skutki wywołały obydwie katastrofy, będzie widoczne w wynikach JSW za drugi kwartał tego roku. Natomiast w czwartek grupa opublikowała wyniki za pierwsze trzy miesiące br., kiedy zysk Grupy netto był o 82,2 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie rok wcześniej.

W pierwszym kwartale Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, które w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły osiągnąć rekordowe kwartalne rezultaty finansowe. „To bardzo dobre wyniki” - skomentował prezes Cudny, cytowany w czwartkowym komunikacie JSW.

Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączne przychody ze sprzedaży w grupie JSW były wyższe o 27,3 proc. wobec poprzedniego kwartału, osiągając wartość 4,93 mld zł. W pierwszym kwartale średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1366 zł za tonę (wzrost o 26,3 proc.), zaś cena koksu wzrosła o 12,7 proc., dochodząc do 1976 zł za tonę.