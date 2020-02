Bezpieczeństwo i innowacyjność: Biometria w Pekao

Usługi bankowe w XXI wieku systematycznie się zmieniają. Jedną z najważniejszych nowości ostatnich lat są rozwiązania biometryczne, które zapewniają użytkownikom bezpieczeństwo i wygodę. Ich zalety dostrzega coraz więcej klientów. Z powodzeniem usługi biometryczne rozwija Bank Pekao S.A., który jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej oferty możliwość założenia konta całkowicie on-line – za pomocą „selfie” - czytamy w komunikacie.

Logowanie do telefonu za pomocą odcisku palca czy biometria głosowa to nowinki technologiczne, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Jedną z ostatnich nowości na polskim rynku jest propozycja Banku Pekao z 2019 r., który umożliwia założenie konta z wykorzystaniem zdjęcia twarzy, czyli popularnego „selfie”. Samoobsługowa weryfikacja tożsamości odbywa się za pomocą biometrii i zdjęcia dowodu osobistego. Pekao to pierwszy bank w Polsce, który wprowadził tę metodę. Dzięki niej, czas zakładania konta znacząco się skrócił i zajmuje niecałe 10 minut. Dostęp do usług banku zyskali zatem też nowi klienci, którzy nie mieszkają blisko placówek Pekao.

Wykorzystanie biometrii - jako dodatkowego czynnika weryfikacji - niesie za sobą szereg korzyści. Jedną z najważniejszych jest zwiększenie bezpieczeństwa klientów. Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych, zmniejsza się ryzyko błędnej weryfikacji tożsamości użytkownika. Technologia pomaga wyłapywać fałszerstwa. Trudniej jest skopiować i użyć takich danych bez świadomości właściciela rachunku. Użytkownicy zyskują nie tylko bezpieczeństwo, ale przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. Aby stać się klientem Banku Pekao, wystarczy jedynie zdjęcie twarzy i dowodu osobistego – bez wychodzenia z domu, czekania na kuriera z umową czy wizyty w placówce.

Konto na „selfie” to jednak nie jedyny sposób na wykorzystanie biometrii. Coraz większą popularnością cieszą się również logowanie do aplikacji PeoPay czy zatwierdzanie transakcji za pomocą odcisku palca. Bank Pekao wprowadził to rozwiązanie już w 2017 r. i od tego czasu coraz więcej klientów korzysta z szybkiej akceptacji przelewów.

Kładziemy nacisk na proste i szybkie rozwiązania, które wpływają nie tylko na wygodę użytkownika, ale również w skuteczny sposób zabezpieczają dane użytkowników. Wykorzystywanie biometrii to nowa jakość w polskiej bankowości, z której nasi klienci chętnie korzystają. W przyszłości mamy zamiar rozwijać kolejne innowacyjne projekty, odpowiadające na potrzeby naszych klientów – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

Pekao/ as/