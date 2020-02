Koronawirus: Belgia odcina się od Włoch

Belgijskie lotnisko w Charleroi zdecydowało o wzmocnieniu środków ostrożności w związku z licznymi przypadkami zakażeń koronawirusem we Włoszech; z kolei na lotnisku w Brukseli ograniczono liczbę lotów do Chin - informują w poniedziałek belgijskie media.

W poniedziałek pracownicy popularnego w Belgii lotniska w portu lotniczego zostali poinformowani o procedurach w związku z niebezpieczeństwem pojawienia się przypadków koronawirusa.

Charleroi nie oferuje lotów do Chin, w przeciwieństwie do brukselskiego Zaventem, które podjęło środki ostrożności już kilka tygodni temu.

Sytuacja - jak informują belgijskie media - zmieniła się w związku z dziesiątkami przypadków choroby stwierdzonymi w północnych Włoszech. Z Charleroi obsługiwane są loty do 18 włoskich miast, z czego pięć położonych jest na północy kraju.

Służby lotniska poinformowały, że pracownicy będą bardziej czujni, jeśli chodzi o kwestie sanitarne, w przypadku lotów z Mediolanu, Treviso, Werony, Turynu oraz Pizy.

Procedury nie dotyczą pilotów i służb pokładowych linii Ryanair, która lata do Włoch. „Informowanie ich nie jest naszą odpowiedzialnością, ale odpowiedzialnością firmy” - powiedział Vincent Grassa, rzecznik lotniska Charleroi, cytowany przez portal Sudinfo.be.

Z kolei z lotniska w Brukseli od marca będzie odbywać się mniej lotów na trasie Belgia-Chiny. Epidemia zmniejszyła popyt na połączenia do Państwa Środka.

Chińskie linie lotnicze Hainan Airlines już zawiesiły połączenia z miastem Shenzhen co najmniej do końca marca, a loty do Pekinu ograniczyła do trzech tygodniowo.

Cathay Pacific ograniczą loty do Hongkongu z czterech do dwóch tygodniowo.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Chinach i 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych do 2592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77 150 przypadków.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc.

W ostatnich dniach zaobserwowano wzrost przypadków zakażenia koronawirusem we Włoszech; sześć osób zmarło. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa we Włoszech odwołano cały szereg imprez; skrócono o dwa dni Karnawał Wenecki, a mediolańska La Scala i wenecki teatr La Fenice zamknięto do odwołania.

PAP/ as/