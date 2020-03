Niewidomi mistrzowie narciarstwa

Na świecie jest tylko kilku niewidomych narciarzy. Zjazd z prędkością 60 km/h, gdy nie wiesz czy nie skręcasz do przepaści jest tylko dla prawdziwych gigantów. Poznajcie Pawła Nowickiego z Lasek.

Większość osób myśli, że biegam z trenerem, który daje mi tylko uwagi jak mam biegać. Nawet nie poznają, że jestem niewidomy. A ja nie widzę od urodzenia - mówi Paweł Nowicki, 19-letni Mistrz Polski w para biegach narciarskich.

Nieliczni giganci

Na świecie jest tylko 9 aktywnych niewidomych narciarzy. Dlaczego tak mało? Spróbuj zamknąć oczy i utrzymać równowagę na jednej nodze. Przychodzi ci to z trudem? Wyobraź sobie zjazd na nartach z prędkością 60 km/h, nie wiesz czy gdzieś obok nie ma przepaści, podążasz tylko za głosem przewodnika, ufasz, że w porę ostrzeże cię o niebezpieczeństwie.

Przewodnik jedzie pierwszy. Na plecach ma głośnik, a przy ustach mikrofon. Wydaje krótkie komendy: ͵͵Hop, Hop” - by trzymać równe tempo, ͵͵Jazda, jazda” - by przyśpieszyć, ͵͵W lewo, w prawo” - by zasygnalizować skręty. Resztę Paweł musi wyczuć sam.

Paweł Nowicki jest uczniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, trenuje narciarstwo biegowe. Jego przewodnikiem jest Jan Kobryń. W Laskach Paweł odkrył pasję do sportu, dzięki wychowawcom i trenerom może regularnie ćwiczyć i zdobywać cele.

W Ośrodku uczy się ponad 200 uczniów z dysfunkcją wzroku. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie prowadzi szkoły, internaty, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne. W Ośrodku uczniowie uczą się samodzielności i rozwijają pasję – które często okazują się kluczem do szczęśliwego życia.