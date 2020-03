ZUS przypomina: mały ZUS plus trzeba zgłosić do dziś!

W lutym weszły w życie zmiany w małym ZUS-ie dla firm. Przedsiębiorcy, którzy chcą od lutego korzystać z ulgi i spełniają warunki, mają czas, by się zgłosić do 2 marca - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Do tej pory firma, która chciała skorzystać z małego ZUS nie mogła przekroczyć przychodów 67,5 tys. zł (30-krotności minimalnego wynagrodzenia). Obecnie jest to 120 tys. zł, dochodu.

Szacuje się, że z nowego rozwiązania może skorzystać 320 tys. mniejszych firm. Podstawowa składka ZUS to dziś 1431,48 zł, która dla nich teraz będzie nisza o kilkaset złotych.

Przedsiębiorcy, korzystają z Małego ZUS-u od stycznia i chcą dalej opłacać niższe składki - nie muszą się przerejestrowywać.

Praktycznie wygląda to tak, że aby skorzystać z Małego ZUS plus trzeba złożyć w ZUS dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92).

Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy mają obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek - najpierw w lutym (za styczeń - na dotychczasowych zasadach), a potem w marcu (za luty - czyli już według nowych zasad).

Z Małego ZUS-u Plus nie mogą natomiast skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym - wyjaśniło MR.

gr