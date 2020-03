Papież po testach: Jest zdrowy

Przeziębiony papież Franciszek został poddany testowi na obecność koronawirusa, wynik był negatywny - taką nieoficjalną informację podał rzymski dziennik „Il Messaggero”. Badanie przeprowadzono w ramach prewencji, bo wirus szerzy się od 12 dni we Włoszech.

83-letni papież jest przeziębiony od prawie tygodnia. Jeszcze w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański miał silny kaszel.

Według gazety, gdy po niedawnej wizycie w Bari i licznych spotkaniach z przybyszami z całego świata u Franciszka pojawiła się podniesiona temperatura i ból gardła, lekarze zbadali go na obecność koronawirusa. Ponieważ test nie potwierdził obecności Covid-19, papież mógł dalej odprawiać poranne msze i przyjmować wizyty w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

Watykan nie poinformował o teście. Od początku zapewniano, że to jedynie „lekka niedyspozycja” i nie ma powodu, by stawiać inne diagnozy.

Franciszek musiał natomiast zrezygnować z wyjazdu do podrzymskiego miasteczka Ariccia na rekolekcje wielkopostne dla niego i dla całej Kurii Rzymskiej. Potrwają one do piątku. W tym czasie papież, który pozostał w Watykanie, nie będzie spotykać się z wiernymi. Z powodu rekolekcji, a nie przeziębienia, nie odbędzie się środowa audiencja generalna.

Wcześniej poinformowano o specjalnych krokach prewencyjnych zastosowanych w Watykanie w dniach kryzysu epidemiologicznego we Włoszech. Szczególnie chroniony jest prawie 93-letni emerytowany papież Benedykt XVI, który mieszka w dawnym budynku klasztornym w Ogrodach Watykańskich. Wizyty u niego ograniczono, a kontrole zostały wzmocnione.

Obecny kryzys doprowadził do znacznego ograniczenia liczby zwiedzających zawsze dotąd oblężone Muzea Watykańskie - podało „Il Messeggero”, według którego turystów jest obecnie o 60 proc. mniej.

PAP/ as/