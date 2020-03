KE: 25 mld euro na walkę z epidemią, 1 mld dla Polski

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie specjalnej inicjatywy, której celem będzie łagodzenie skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki, zwłaszcza dla systemów opieki zdrowotnej, MŚP i rynku pracy. Budżet tej inicjatywy ma wynosić 25 mld euro, poinformowała Komisja.

Z informacji RMF FM wynika, że z całej zapowiedzianej puli, 1 mld euro przypadanie na Polskę.

We wtorek Komisja otrzymała mandat do intensyfikowania reakcji na epidemię wirusa koronawirusa i koordynowania działań państw członkowskich.

„Aby to zrealizować, w tym tygodniu zaproponuję Radzie i Parlamentowi uwolnienie środków w wysokości 7,5 mld euro” - powiedziała von der Leyen, cytowana w komunikacie.

„Powołam grupę zadaniową, która będzie współpracować z państwami członkowskimi, aby dopilnować, by pieniądze trafiały do nich w nadchodzących tygodniach” - dodała.

Von der Leyen podkreśliła, że kryzys epidemia koronawirusa, ma zarówno wymiar ludzki, jak i potencjalnie duży wpływ gospodarczy.

„Dlatego istotne jest, abyśmy podejmowali zdecydowane i zbiorowe działania, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i pomóc pacjentom oraz przeciwdziałać skutkom gospodarczym” - zaznaczyła.

Komisja w trakcie codziennych konferencji z ministrami zdrowia państw członkowskich i ministrami spraw wewnętrznych, ma podejmować niezbędne działania w zakresie walki z koronawirusem. Zostanie też powołany zespół epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich, którzy mają przekazywać wytyczne na poziomie europejskim.

Komisja Europejska ocenia obecnie stan dostępnego wyposażenia ochronnego i urządzeń do oddychania, a także zdolności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Są to kluczowe dla całego sektora zdrowia. Chce też wzmocnić finansowanie badań nad szczepionką, diagnostyką i leczeniem koronawirusa. Dotychczas przekazano na ten cel 140 mln euro ze środków publicznych i prywatnych.

„Przede wszystkim musimy działać na poziomie makroekonomicznym. Użyjemy wszystkich dostępnych narzędzi, aby zapewnić, że europejska gospodarka przetrwa tę burzę. Wymaga to koordynacji między państwami członkowskimi, Komisją i Europejskim Bankiem Centralnym” - powiedziała Von der Leyen.

Aby szybko skierować 25 mld euro na europejskie inwestycje publiczne, Komisja ma zaproponować zniesienie w tym roku obowiązku złożenia wniosku o zwrot niewydanych płatności zaliczkowych na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

„Państwa członkowskie będą zobowiązane do wykorzystania tych kwot w celu przyspieszenia inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Wykorzystają to do współfinansowania krajowego, które normalnie musieliby sobie zapewnić, aby otrzymać kolejne transze kopert funduszy strukturalnych” - wskazała Von der Leyen.

Dotychczas na świecie zanotowano ponad 119 tys. potwierdzonych przypadków zachorowania na koronawirusa w 115 krajach. Najwięcej w Chinach (ponad 80,9 tys.), Włoszech (ponad 10,1 tys.), Korei Płd. (ponad 7,7 tys.) i Iranie (ponad 8 tys.).

Wśród innych państw europejskich niezwykle szybko wirus rozprzestrzenia się we Francji (1 784) potwierdzonych zachorowań), Niemczech (1 565 zachorowania), Hiszpanii (1 695 zachorowań), Szwajcarii (491 potwierdzone zachorowania), Norwegii (400), Wielkiej Brytanii (382 zachorowania) i Niderlandach (również 382) i Szwecji (355). Ponad 200 potwierdzonych przypadków zachorowań odnotowano także w: Belgii (267) i Danii (262) Rośnie też liczba zarażonych w Austrii (181) i Grecji (89).

Wśród państw Europy Środkowej, zarażenie koronawirusem wykryto w Czechach u 63 osób, w Słowenii u 31 osób, w Rumunii - u 25 osób i w Chorwacji - u 14, a także na Słowacji, Węgrzech i w Bułgarii stwierdzono po kilka przypadków zarażeń. Odnotowano też zachorowania na koronawirusa w Rosji, na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie.

Spośród wszystkich dotychczas zarażonych zmarło 4 284 osób, w tym: ponad 3 tys. w Chinach, 631 osób we Włoszech, 35 osób w Hiszpanii, 33 we Francji. A także sześć osób w Wielkiej Brytanii, cztery w Niderlandach, trzy w Szwajcarii i dwie w Niemczech.

Od początku wybuchu epidemii udało się wyleczyć ponad 65,7 tys. pacjentów, w tym 724 pacjentów we Włoszech, 32 - w Hiszpanii, po 18 - w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 12 - we Francji.

ISBnews/RMF FM/kp