Na giełdzie spadki. W dół m.in. turystyka i linie lotnicze

W środę na warszawskim parkiecie główne indeksy silnie spadły. WIG20 zniżkował szóstą sesję z rzędu, tym razem o 5,9 proc. Indeks blue chipów był na najniższym poziomie od marca 2009 roku.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 5,9 proc. do 1.505,64 pkt., WIG zniżkował 5,5 proc. do 42.546,88 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 4,6 proc. do 3.194,01 pkt., a sWIG80 spadł 5,4 proc. do 10.416,60 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.193 mln zł, z czego 921 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Inwestorzy zwracali uwagę na sytuację, związaną z epidemią koronawirusa. Rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych, a także placówek kultury, muzeów i kin.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po godz. 14.30 o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Łącznie, według danych resortu, potwierdzono dotąd 27 przypadków koronawirusa w Polsce.

Wszystkie indeksy sektorowe zniżkowały. Najmocniej poszedł w dół indeks WIG-paliwa (-8,9 proc.), WIG-leki (-8,8 proc.) i WIG-odzież (-8,8 proc.). WIG-odzież ustanowił minimum historyczne, podobnie jak indeksy WIG-leki, WIG-motoryzacja, WIG-energia.

WIG20 rozpoczął notowania w okolicach wtorkowego zamknięcia, a następnie przez resztę sesji silnie zniżkował, przełamując tymczasowo pod koniec dnia poziom 1.500 pkt. Indeks był najniżej od marca 2009 roku.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce spadki, najmocniej zniżkowały akcje węgierskie, gdyż BUX stracił 4,8 proc.

DAX wzrósł 0,25 proc., a S&P500 zniżkował 3,78 proc. o godz. 17.20.

Wszystkie spółki z WIG20 straciły, przy czym 13 z 20 składników indeksu zniżkowała o co najmniej 5 proc.

Poszły w dół w tempie dwucyfrowym walory CCC (-14,2 proc. do 54,05 zł) i JSW (-10,2 proc. do 10,85 zł), a blisko tej granicy znalazł się Alior Banku (-9,95 proc. do 16,65 zł).

Akcje CCC doświadczyły największego spadku w ponad 15-letniej historii notowań i znalazły się na poziomie wieloletniego minimum. Najniższe kursy w historii zanotował Alior, PGE (-8,8 proc., 3,525 zł), PGNiG (-5,99 proc., 2,45 zł) i Tauron (-4,23 proc., 0,996 zł). Tauron stał się pierwszą spółką w historii WIG20, której nominalna cena akcji spadła poniżej 1 zł.

Niemal 10 proc. zniżkowały notowania spółek paliwowych - Lotosu i PKN Orlen.

Kurs CD Projekt spadł o 7,0 proc. do 251,0 zł i był najniżej od listopada 2019 roku.

We wtorek po sesji prezes zarządu CD Projekt Adam Kiciński poinformował, że gra „Cyberpunk 2077” została wysłany do agencji ratingowych, klasyfikujących gry do kategorii wiekowych. Prezes ocenił, że wrześniowy termin premiery gry daje twórcom „duży zapas”, a zaraz po zakończeniu prac nad „Cyberpunk 2077” studio rozpocznie tworzenie kolejnej dużej produkcji.

Na szerokim rynku silne spadki zaliczyły akcje spółek z sektora turystyki, linii lotniczych, rozrywki, sieci restauracyjnych i sprzedaży detalicznej. W przypadku tej grupy firm inwestorzy są przekonani, że epidemia koronawirusa w znacznym stopniu ograniczy popyt na nich produkty i usługi.

Kurs linii lotniczej Enter Air poszedł w dół o 24,0 proc. (do 19,00 zł), operatora turystycznego Rainbow Tours o 23,4 proc. (do 11,80 zł), medialno-rozrywkowej Agory o 15,9 proc. (do 7,20 zł), zajmującej się sprzedażą odzieży VRG o 11,1 proc. (do 2,64 zł) i prowadzącego sieć restauracyjną AmRestu o 10,9 proc. (do 29,10 zł).

KG/PAP