Wartościowe kanały na YouTube, kursy językowe online, lista blogów poświęconych zdobywaniu kompetencji miękkich czy biznesowych - odnośniki do takich materiałów przygotowali dla żaków przedstawiciele Parlamentu Studentów RP w związku z zawieszeniem zajęć na uczelniach.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa szef resortu nauki Jarosław Gowin zdecydował w środę o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach od 12 marca do 25 marca. Z tego powodu Parlament Studentów RP ruszył w czwartek z akcją „Student sam w domu”.

„Zgodnie z zaleceniami czas ten powinniśmy spędzić w miejscu zamieszkania, unikając dużych skupisk ludzi. Co zatem może zrobić student sam w domu? Nadrobić zaległości na studiach, korzystając ze zbiorów dostępnych online, sprawdzić polecane książki i seriale, poszerzyć swoje zainteresowania - np. dzięki kanałom na YouTube, odkryć nowe hobby, rozwinąć swoje umiejętności miękkie i biznesowe, korzystając z oferty darmowych kursów i wiedzy dostępnej na blogach i w podcastach” - czytamy na fanpage’u akcji „Student sam w domu” (https://www.facebook.com/events/142014640458407/).

Jej inicjatorzy przygotowali specjalną podstronę w witrynie PSRP (https://psrp.org.pl/student-sam-w-domu/), na której polecają różnego rodzaju - w ich ocenie wartościowe - zasoby online: kursy, blogi, zasoby VOD. Zastrzegają, że lista nie jest zamknięta.

„Zachęcamy do dzielenia się polecanymi aktywnościami, które można wykonywać samodzielnie w domu” - czytamy na fanpage’u. Organizatorzy proszą o kontakt za pośrednictwem Facebooka lub korzystania z hashtagu #studentsamwdomu, by zainspirować innych. PSRP zachęca także do zaangażowania się w akcję instytucje i podmioty, posiadające ciekawe zbiory dostępne online - filmy, książki, kursy itp.

„Chcemy, by zgodnie z rekomendacjami studenci, którzy mogą przechodzić chorobę również bezobjawowo, potraktowali czas wolny od zajęć na uczelni jako czas, który powinni spędzić w domu, ale też, który można ciekawie wykorzystać” - mówi przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański, cytowany w komunikacie przesłanym PAP.

Przedstawiciele organizacji przypominają studentom, że czas bez zajęć należy traktować jako kwarantannę, a nie okazję do spotkań towarzyskich. Zgodnie z zaleceniami należy zostać w miejscu zamieszkania, unikać przemieszczania i dużych skupisk ludzi. Zaleca się ograniczenie kontaktów z osobami starszymi i chorymi. Młodzi ludzie mogą być zarażeni koronawirusem bez żadnych objawów, przez co mogą stanowić zagrożenie dla innych osób w swoim otoczeniu - przypomina PSRP w przesłanej informacji.

