Życie nie film, biznes nie bajka. Kino topi Agorę

Jak podaje Bankier.pl, akcje Agory tracą na tegorocznej bessie zdecydowanie więcej niż rynek. Wszystko przez sieć kin Helios, która stanowi główne źródło przychodów znanej z wydawania „Gazety Wyborczej” spółki

Jak czytamy na portalu, trzy tygodnie temu za jedną akcję Agory płacono 13,3 zł. Dziś jest to ledwie 6,5 zł, a więc o przeszło połowę mniej. Z jednej strony obserwujemy spadki na GPW ogólnie, z drugiej te Agory są znacznie większe niż innych spółek, czy samej giełdy.

Było lepiej do czwartego kwartału 2019 - spółka wygenerowała 378,2 mln zł przychodów, czyli o 9,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk netto wzrósł do 17,7 mln zł. Wtedy Agora raportem przebiła oczekiwania analityków. Ale teraz inwestorzy patrzą dalej, a koronawirus nie pozostawia złudzeń, kto w pierwszej kolejności ucierpi. Choć spółka znana jest przede wszystkim z „Gazety Wyborczej” to jednak głównym jej źródłem przychodów są kina. A ludzie będą unikali kin jeszcze długo.

Widać to po kursie akcji CDA (VOD dla amatorów kina w domu), widać to we wspomnianym raporcie, który Agora opublikowała w piątek. Segment „Film i książka” odpowiadał w 2019 roku za 41,7 proc. przychodów grupy i za aż 62 proc. zysku EBITDA. Dla porównania „Prasa” to ledwie 20,4 proc. przychodów i marginalny udział w zysku. Agora to zatem przede wszystkim biznes kinowy, za którym kryje się sieć kin Helios.

Kina to nie jedyny problem Agory. Spowolnienie gospodarcze może przejść na rynek reklamy, który też jest istotną częścią biznesu Agory.

Co dalej z inwestycjami? Najciekawsze pytania to pytania o planowane przejęcia. We wrześniu 2019 r. zarząd Agory podjął decyzję o zamiarze zakupu pozostałych 60 proc. udziałów spółki Eurozet Sp. z o.o., w którą zainwestował w lutym 130,7 mln zł. To firma, która stoi za Radiem ZET.

Jak ocenia Adam Torchała z Bankier.pl, pełne przejęcie kontroli nad radiem w tak wymagającym otoczeniu może być trudne i mocno obciążyć finanse firmy. Epidemia sprawiła zatem, że wokół Agory narosło sporo znaków zapytania, te zaś odbiły się na kursie spółki, który spadał mocniej niż rynek.

za Bankier.pl, mw