PZU na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

„Działamy zdalnie, ale zawsze blisko Ciebie” – to przesłanie rozpoczynającej się dziś kampanii informacyjnej PZU. W związku z zagrożeniem koronawirusem ma zachęcać klientów do zdalnego korzystania z usług PZU – telefonicznie i za pośrednictwem Internetu.

– Zależy nam, by dotrzeć do jak największej liczby obecnych i potencjalnych klientów, zwłaszcza osób starszych, z informacją, że nie ma konieczności, aby w obecnej szczególnej sytuacji odwiedzali nasze oddziały, ponieważ większość spraw mogą załatwić z domu. Mogą skontaktować się z infolinią PZU, zadzwonić do agenta PZU lub odwiedzić serwis moje.pzu.pl – tłumaczy inicjatorka kampanii, prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska.

PZU zachęca klientów do kontaktu za pośrednictwem serwisu internetowego i aplikacji mobilnej mojePZU, formularza na stronie pzu.pl i infolinii. Pomocą, telefonicznie i internetowo, służy także 5600 agentów PZU w całej Polsce. Nowością jest możliwość zawierania przez telefon umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

– Stawką jest zdrowie klientów i ich bezpieczeństwo. Zależy nam, by ograniczać ryzyko zarażenia się koronawirusem. Większość spraw mogą załatwić na odległość, szybko i wygodnie, unikając sytuacji, które mogłyby ich narazić na kontakt z zarażonymi osobami – mówi prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Kampania będzie prowadzona w ogólnopolskich telewizjach, serwisach VOD i mediach społecznościowych. Potrwa co najmniej do 19 kwietnia. Jest kontynuacją i wzmocnieniem trwającej od ponad tygodnia akcji informacyjnej w ogólnopolskich i lokalnych mediach, zachęcającej klientów do zdalnego korzystania z usług PZU.

PZU zwiększył przepustowość swojego serwisu mojePZU, aby mogło z niego korzystać jednocześnie więcej osób. Pomocą klientom służy również infolinia 801 102 102. Porady medyczne są dostępne pod numerem telefonu PZU Zdrowie 801 405 905. Umowy o PPK pracodawcy mogą zawierać za pośrednictwem ppk.pzu.pl i specjalnej linii telefonicznej 22 640 06 22. Wsparcie klientom, telefonicznie i internetowo, oferują również agenci, których lista jest dostępna pod adresem: agentpzu.pl.

Więcej informacji o tym, jak skorzystać na odległość z usług PZU, można znaleźć na stronie internetowej: pzu.pl/zdalnie.

PZU/ as/