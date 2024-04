Miotła Tuska. Usunięto radę nadzorczą PZU Życie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało w środę radę nadzorczą spółki, powołało nową, a ta w piątek zmieniła zarząd - podało PZU. P.o. prezesa został Jarosław Mastalerz, na objęcie funkcji musi się jeszcze zgodzić KNF.

Jak poinformowało w piątek PZU, nadzwyczajne walne w środę odwołało z rady nadzorczej siedem osób: Beatę Kozłowską-Chyłę, Martę Bekus-Majewską, Piotra Głoda, Kamila Kowaleczkę, Tomasza Nowackiego, Joannę Szandorowską i Marcina Szubę.

Następnie NWZ powołało w skład rady Marię Szczęsną, Macieja Wejmana, Marcina Wojewódkę oraz Krzysztofa Wygodę. W efekcie rada liczy pięć osób, zasiada w niej jeszcze Teresa Bieńkowska.

Z kolei rada nadzorcza PZU Życie w piątek odwołała z dniem 21 kwietnia sześcioro członków zarządu: Aleksandrę Agatowską, Andrzeja Jaworskiego, Bartłomieja Litwińczuka, Dorotę Macieję, Sylwię Matusiak oraz Dominika Witka. W skład zarządu powołano od dnia 22 kwietnia 2024 r. Jarosława Mastalerza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu uzyskania tej zgody, Mastalerz jest pełniącym obowiązki prezesa. Również od 22 kwietnia członkiem zarządu będzie Iwona Wróbel. Natomiast od 6 maja do zarządu wejdą Sławomir Bilik oraz Paweł Wajda.

PZU

PZU Życie to spółka zależna największego polskiego ubezpieczyciela PZU. Specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, ma ponad 30 proc. udział w rynku, mierzonym wartością składki przypisanej brutto i ponad 11 mln klientów.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

pap, jb