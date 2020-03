Samsung przekazuje pralki i suszarki ratownikom

Samsung przekazał pralki i suszarki do ubrań do Związku Zawodowego Pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego przy „Meditrans”. Urządzenia pomogą ratownikom medycznym dyżurującym w najbardziej obciążonych stacjach wyczekiwania w utrzymaniu czystości i sterylności mundurów

Praca ratowników medycznych w czasie epidemii wiąże się z szeregiem zagrożeń. To oni znajdują się na pierwszej linii frontu, przyjmują zgłoszenia o interwencję i mają bezpośredni kontakt z chorymi. Niezwykle istotne jest, aby odzież, w której ratownicy wykonują swoją pracę gwarantowała im bezpieczeństwo. Specjalne umundurowanie wymaga ciągłego prania w wysokich temperaturach która pozwala pozbyć się zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Stacje ratownictwa medycznego muszą posiadać zatem odpowiedni sprzęt, który umożliwi pracownikom szybkie czyszczenie i suszenie mundurów. Dlatego pralki Samsung wyposażone w technologie pozwalające na dokładne pranie ubrań oraz suszarki, dzięki którym mundury będą dużo szybciej gotowe do ponownego użycia, zostały przekazane Związkowi Zawodowemu Pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego przy „Meditrans”.

Bardzo dziękujemy firmie Samsung za przekazanie sprzętu. Dla nas ważne jest to, że są to urządzenia wysokiej klasy, posiadające takie parametry, które pozwalają na utrzymanie mundurów ratowników w absolutnej czystości i sterylności. Pralki i suszarki trafią do najbardziej obciążonych stacji wyczekiwania, które każdego dnia przyjmują po kilkadziesiąt interwencji. Dzięki temu, że ratownicy będą mieli sprzęt na miejscu zminimalizujemy zagrożenie wynikające z konieczności przewożenia odzieży ochronnej i zyskamy czas. Cieszymy się, że Samsung dba o wspólne dobro i angażuje się w pomoc, dzięki czemu my możemy lepiej pracować – powiedział Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego “Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.