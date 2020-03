Premier: Stajemy wobec wyzwań, wobec których nasi poprzednicy nie stawali

Obecna sytuacja, to sytuacja bezprecedensowa. Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym, który przeora całą światową gospodarkę. Stajemy wobec wyzwań, wobec których nasi poprzednicy nie stawali — mówił premier podczas senackiej debaty nad pakietem antykryzysowym.

Jak wskazywał Morawiecki:

Ten kryzys, który się zbliża ma wyjątkowy charakter. On nie dotyczy wyłącznie strony podażowej czy popytowej, (…) ten kryzys jest zupełnie inny. On dotknął bardzo głęboko samej tkanki gospodarczej, która dot. zarówno przedsiębiorców, pracowników, samorządów, budżetów organizacji międzynarodowych i zaskoczył wszystkich w jednakowym stopniu. (…) Stawiamy na następujący scenariusz: najbliższe tygodnie, miesiące, ten kryzys będzie intensyfikacji, jest to bardzo prawdopodobne. Jeżeli tak będzie, to stawiamy na to, że latem bądź jesienią gospodarka będzie poturbowana, ale będzie wracała do stanu sprzed kryzysu, (…) Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to należy ocalić jak najwięcej miejsc pracy i przedsiębiorców. Gospodarka, która jest w stanie przymrożenia, ona musi z tego stanu względnego uśpienia musi być gotowa powrócić na ścieżkę zdrowia. (…) Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca zwalnia połowę pracowników, to mamy do czynienia z sytuację taką, że ten przedsiębiorca traci moce i traci udział w rynku. (…) W momencie, gdy ten kryzys przekształca się w kryzys gospodarczo-społeczny jest tak bardzo ważne, aby zapewnić maksymalne, możliwe dla budżetu, a minimalne dla przedsiębiorców mechanizmu przetrwania i odbudowy potencjału.

Morawiecki podał również, że prognozy dla gospodarki niemieckiej wykazują, że jej recesja wyniesie prawdopodobnie -5 lub -10 proc.

W takiej recesji ja nie pamiętam, żeby była niemiecka gospodarka

Zwrócił również uwagę, że Niemy są głównym partnerem Polski, do których trafia 27 proc. polskich eksportowanych produktów i usług.

Prognozy dla gospodarki włoskiej, hiszpańskiej są dramatyczne. (…) W przypadku, jeżeli 80 proc. naszego eksportu idzie do tych krajów, do Europy Zachodniej, możemy sobie wyobrazić, co to oznacza dla polskich eksporterów, a to jest około 45 proc. polskiego PKB. Ten kryzys, który poszarpał już i rwie łańcuchy produkcji, po prostu niszczy to, co przedsiębiorcy z mozołem budowali. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby Senat podjął jak najszybciej decyzję. (…) Dzisiaj każdego dnia podejmują dnia przedsiębiorcy podejmują decyzję, czy zwolnić czy nie.

Wskazywał też na obliczenia recesji w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak podał Morawiecki, mówi się, że w drugim kwartale może sięgnąć średnio -16 proc. Jego zdaniem „to recesja o charakterze nieporównywalnym z czymkolwiek od przynajmniej roku 1929, 1930”. Dodał, że o zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się w USA 3,4 mln obywateli.

Poprzedni rekord był w 1982 roku, gdy było to 800 tys. ludzi, czyli ponad cztery razy mniej — zauważył Morawiecki.

Rozwiązania, które zaproponowaliśmy, one są rozwiązaniami, które były zaproponowane jako pierwsze na świecie. (…) To wszystko co zaproponowaliśmy dotyczy pracowników i pracodawców. To m.in. „postojowe”. (…) Musimy działać szybko. Zapewne wielu z was się zastanawia, dlaczego któryś z mechanizmów nie może działać podwójnie. (…) Nasza polityka fiskalna i budżetowa porusza się w ramach ścisłego gorsetu reguł fiskalnych i finansowych całego świata. Otwierając się i korzystając z dobrodziejstw globalizacji wystawiliśmy się też na ogromne ryzyko względem zdolności do refinansowania polskiego długo, Ta zdolność jest uzależniona od zasobów finansowych państwa nie tylko naszego państwa, ale refinansowania długo przez zagranicę. Zapewne wielu z państwa zastanawia się, dlaczego ten czy tamten instrument nie mógłby mieć jeszcze większego zakresu stosowania, np. dlaczego nie razy dwa pieniędzy, albo jeszcze dwa razy dłużej stosujmy jakiś mechanizm. Otóż my mamy dzisiaj zapewnione refinansowanie budżetu na ten rok, na poziomie bardzo wysokim - 77 proc. tego budżetu, czyli bardzo bezpiecznym. W normalnym roku moglibyście państwo powiedzieć: a po co aż tak szybko zrefinansowaliście państwo ten dług

Premier wyjaśnił, że rząd zaczął to robić „przygotowując się od razu, kiedy pierwsze groźne echa do Polski dotarły”. Jak mówił, „to był koniec stycznia, początek lutego”.

Post factum wiemy dzisiaj, że już w grudniu ten wirus gdzieś tam w Chinach panował, ale chyba Chińczycy nie do końca ujawniali to światu, bo ja w grudniu na pewno o tym nie słyszałem, gdzieś pod koniec stycznia ta informacja do nas dotarła, i tego refinansowania dokonaliśmy w zakresie ogromnym, 50 mld zł — powiedział Morawiecki.

Odpowiadając na pytanie, na ile wystarczy te 50 mld zł, powiedział, że na „6 do 7 tygodni”.

Takie są potrzeby wypłaty emerytur, chorobowego, wynagrodzeń dla nauczycieli, dla służby zdrowia. Wszystkie potrzeby bieżące i operacyjne budżetu państwa, nie liczę budżetów inwestycyjnych

Jeden miesiąc odpuszczenia składek ZUS-owskich to 25-26 mld zł. Miejmy to na uwadze — powiedział Morawiecki odnosząc się do niektórych pomysłów zgłaszanych przez opozycję.

Jak mówił premier:

Codziennie staramy się adaptować i wdrażać nowe rozwiązania i takie rozwiązania zamierzamy również jutro, dodatkowe obostrzenia, rygory sanitarne, epidemiologiczne wdrożyć.

Wszystko to po to, że teraz nasza, jeśli tak mogę powiedzieć, cała państwowa orkiestra, wszystkie instytucje legislacyjne związane z władzą wykonawczą, ale także samorządowe musimy grać do jednej bramki i starać się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania w tych realiach, w których się poruszamy — dodał szef rządu.

Jeżeli uderzenie w polską gospodarkę będzie trwało, to jednocześnie będzie to oznaczało także ogromny deficyt w służbie zdrowia. (…) Musimy mieć na uwadze, że finanse publiczne w takiej sytuacji są narażone na ataki z zewnątrz i na ataki, które mogą się pojawić różnymi kanałami transmisji: walutowym, majątkowym, podażowym, popytowym. (…) Mierzymy się z zagrożeniami bezprecedensowymi, więc utrzymujemy elastyczność reakcji, jako warunek przekrojowy naszej odpowiedzi. Rozmawiając codziennie z przedsiębiorcami, staramy się codziennie adoptować nowe rozwiązania. (…) Musimy teraz grać do wspólnej bramki.

Proszę po wysłuchaniu tych rozwiązań, proszę o ich życzliwe przyjęcie. - podsumował premier.

CZYTAJ WIĘCEJ O OBRADACH SENATU: Tarcza antykryzysowa: Senat proponuje liczne poprawki

wPolityce.pl/ as/