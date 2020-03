Ministerstwo Rolnictwa wzywa do patriotyzmu konsumenckiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. wznawiają ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj Świadomie Produkt Polski”

Celem kampanii, jak podkreśla resort rolnictwa, jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym czasie jak pandemia wirusa SARS-CoV-2.

Już teraz wiadomo, że odciśnie ona ogromne piętno na sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w naszym kraju. Dlatego też tak istotne jest, aby polskie społeczeństwo zrozumiało wagę i znaczenie własnych, podejmowanych codziennie decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa. Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety – mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.