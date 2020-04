Cel rządu: Ograniczyć wpływ pandemii na gospodarkę

Celem rządu jest ograniczenie wpływu pandemii na gospodarkę i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia - wskazał wiceminister finansów Leszek Skiba na Twitterze. Chcemy wykorzystać tarczę antykryzysową; jeśli pojawią się inne propozycje, będą rozważane - dodał.

„Celem rządu jest ograniczenie wpływu pandemii koronawirusa na gospodarkę i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia. Chcemy wykorzystać wszystkie rozwiązania, które dziś znajdują się w TarczaAntykryzysowa, jeśli pojawią się inne propozycje, to będą one rozważane” - powiedział wiceminister Skiba dla portalu businessinsider.com.pl, cytowany we wtorek na Twitterze przez Ministerstwo Finansów.

Wiceszef MW wskazał, że aby walczyć z ryzykiem bezrobocia, najlepszym rozwiązaniem dziś jest tzw. postojowe, czyli współpłacenie przez państwo wynagrodzeń. „W ten sposób lepiej wykorzystamy środki publiczne niż poprzez obniżenie stawki VAT” - dodał Skiba.

Tarcza antykryzysowa to przyjęty przez parlament zestaw trzech ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

PAP/ as/