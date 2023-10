Jak Tusk Polakom (nie)pomagał!

Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy wynikający z pandemii i wojny reakcja była natychmiastowa. Postojowe, tarcza dla przedsiębiorców, zwolnienie z ZUS, obniżka VAT… Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy w 2011 roku, nie było najmniejszej pomocy - czytamy we wpisach polityków PiS na Twitterze.

W poniedziałek w mediach społecznościowych został opublikowany nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. „Wojna na Ukrainie, inwazja imigrantów na granicy z Białorusią, kryzys energetyczny, inflacja, światowa pandemia. Zastanawialiście się, jak na takie wszystkie wyzwania zareagowałby Tusk i jego koalicja chaosu? Przecież już to wiemy. Jak był kryzys, to zamiast pomóc ludziom, podniósł wiek emerytalny, podniósł podatek VAT, podniósł składkę do ZUS” – powiedział w spocie premier Mateusz Morawiecki.

„Koalicja chaosu utknie w debatach i politycznej wojnie, a ludzie nie doczekają się pomocy. Sprawne działanie, dotrzymywanie słowa, reakcje na wyzwania i problemy – to podstawowa zasada działania Prawa i Sprawiedliwości” – stwierdził w spocie szef rządu.

Do spotu w mediach społecznościowych nawiązali politycy PiS, w tym m.in. minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. „Receptą Platformy na kryzys było zawsze sięgnięcie do kieszeni zwykłych Polaków. PiS w sytuacji kryzysu w pierwszej kolejności chroni właśnie obywateli. #WybierzPiS” - napisał na Twitterze.

Wtórował mu rzecznik rządu Piotr Müller. „Za rządów PO największy koszt kryzysu ponieśli zwykli obywatele - podwyższono im wiek emerytalny, podniesiono im VAT, a polskie rodziny straszyło widmo wysokiego bezrobocia. To była recepta PO na kryzys. Rząd PiS wprowadził tarcze chroniące Polaków, miejsca pracy i firmy oraz obniżył podatki. Obronimy Polskę ??przed Tuskiem i koalicją chaosu” - napisał.

„Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy wynikający z pandemii i wojny reakcja była natychmiastowa. Postojowe, tarcza dla przedsiębiorców, zwolnienie z ZUS, obniżka Vat na energię paliwa żywność. Kiedy przyszedł kryzys gospodarczy w 2011 roku nie zaproponowano najmniejszej pomocy, przepraszam, w jednym programie skorzystał jeden przedsiębiorca! Skutek? 14,4 proc. bezrobocia i potworna bieda. Pomijam wolę i chęci. Oni po prostu nie potrafią rządzić” - napisał natomiast Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński stwierdził, że „rządu Platformy to chaos, kryzys i bieda”. „Brak pomocy obywatelom w potrzebie. Takie są po prostu fakty” - napisał. Także wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz napisał, że „Grupa Webera to zagrożenie dla Polski”.

„Platforma i Tusk to chaos i niebezpieczeństwo. PiS to dalszy rozwój Polski, najbezpieczniejszego kraju w Europie, to emerytury stażowe, windy w każdym bloku, to inwestycje w każdej gminie. Brak pomocy obywatelom w potrzebie. Takie są po prostu fakty” - odniósł się do spotu w swoim wpisie minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

„Za rządów PO na kryzys reagowała „niewidzialna ręka rynku”. Rząd PiS zapewniał tarcze antykryzysowe i antyinflacyjne, żeby Polacy nie zostawali sami w trudnej sytuacji. Chcesz odpowiedzialnego państwa? #WybierzPiS” - wezwał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

PAP/ as/