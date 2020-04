Stylowa bryka dla smyka

Zakup wózka dziecięcego to duże wyzwanie dla większości młodych rodziców. Niektórzy porównują go do zakupu samochodu. Każdy producent oferuje coś innego. Jeden kusi skrętnymi, piankowymi kołami i regulowaną rączką, inny dużymi, pompowanymi kołami i możliwością przekładania rączki na dwie strony. W sklepach jest ogromny wybór, przez co młodym rodzicom ciężko zdecydować się na jeden konkretny model wózka

Nasze produkty pokochały gwiazdy i trendsetterki na całym świecie! Cybex to od wielu lat synonim bezpieczeństwa i wygody maluchów. Stawiamy na unikalny i prosty design, najwyższe standardy bezpieczeństwa i inteligentne funkcje. Zgodnie z tymi trzema wartościami powstają wózki wielofunkcyjne, wózki spacerowe i foteliki samochodowe, które zapewniają dziecku maksymalnie bezpieczne warunki podróży i idealnie wpisują się miejski styl życia. Innowacyjne połączenie funkcjonalności i designu sprawiło, że nasze wózki dziecięce i foteliki samochodowe zdobyły wiele nagród, w tym aż dziewięć prestiżowych wyróżnień Red Dot Design – mówi Paweł Palmowski, dyrektor marki Cybex na Polskę.

Dziecko spędza w wózku sporo czasu, zwłaszcza latem. Spacer łatwo może się zamienić w koszmar, jeśli wózek nie będzie w stanie pokonać piaszczystej drogi lub ugrzęźnie w windzie. Dlatego zanim kupisz konkretny model sprawdź opinie o popularnych wózkach dziecięcych.

Nasze wózki są lekkie i kompaktowe- idealnie dopasowane do potrzeb nowoczesnych rodziców. Model PRIAM oferuje niezwykle elastyczny system podróżny 4 w 1. Wszechstronna rama wózka pozwala na zamontowanie różnych elementów, np. gondoli lub fotelika samochodowego, zapewniając gotowe rozwiązania dla wszystkich wyzwań mobilnego życia w mieście. Wygodne siedzisko Lux zapewnia najwyższy komfort podróżowania przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Możliwość konfiguracji wybranego koloru ramy, tapicerki oraz dodatkowych akcesoriów pozwala stworzyć w pełni spersonalizowany wózek. Natomiast model MIOS jest lekki i niezwykle zwinny - mówi Paweł Palmowski, dyrektor marki Cybex na Polskę.

Wózek ten posiada odwracane, przewiewne siedzisko, a dzięki wąskiemu rozstawieniu kół idealnie sprawdza się podczas miejskich spacerów. Wszechstronna rama pozwala na montaż 4 różnych elementów: siedziska spacerowego, fotelika samochodowego oraz gondoli LUX i LITE.

Stylowy design modelu MIOS oraz możliwość konfiguracji wybranej ramy z kolorem tapicerki sprawiają, że pokochały go modne mamy na całym świecie! Eezy S+ to model stworzony do miejskich spacerów. Proste składanie jedną ręką zmienia Eezy w kompaktowy pakunek o wymiarach 61 x 45 x 28 cm, dzięki czemu rodzinne podróżowanie staje się niezwykle proste! Melio Carbon to najnowszy i najlżejszy wózek niemieckiej marki CYBEX. Wąsko rozstawione, zwrotne koła z pełną amortyzacją oraz niewielkie rozmiary wózka po złożeniu umożliwiają wygodne poruszanie się po wąskich ulicach miasta, odwiedzanie tętniących życiem kawiarenek czy podróżowanie transportem miejskim. Odwracane, przewiewne siedzisko pozwala dziecku podziwiać widoki miasta lub zrelaksować się w pozycji skierowanej do rodzica. Ważący zaledwie 6 kg wózek wprost idealny do spacerów w wielkim mieście, dzięki niewielkim rozmiarom oraz budce XXL z filtrem UPF50+, model świetnie sprawdza się również podczas rodzinnych, wakacyjnych wyjazdów - dodaje Paweł Palmowski, dyrektor marki Cybex na Polskę.

Dziecięcy wózek to tak naprawdę pierwszy pojazd w życiu malucha. Napędzany siłą mięśni rodziców bądź opiekunów. Od tego jakiego wyboru dokonamy zależy zarówno komfort dziecka, jak i jego rodziców.

Cybex to jedna z największych i najpopularniejszych niemieckich marek na światowym rynku, oferująca szeroką gamę produktów dla dzieci w różnym wieku. Wyróżnia się szczególną dbałością o bezpieczeństwo najmłodszych. Na początku 2014 roku firma CYBEX połączyła się z Goodbaby International Holding Limited. Grupa należy do wiodących światowych przedsiębiorstw w branży produktów dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji

mw