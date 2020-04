J&J: Mamy kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19

Johnson & Johnson ogłosił wybór potencjalnego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19. Firma nawiązała współpracę z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej USA i zadeklarowała chęć dostarczenia miliarda szczepionek przeciwko koronawirusowi na całym świecie w przyspieszonym trybie.

Pisaliśmy już w naszym portalu, że wiele koncernów farmaceutycznych a także najlepszych firm medycznych walczy o uzyskanie lekarstwa a przed wszystkim szczepionki na Covid-19. Najbliższy tego celu zdaje się być koncern Johnson&Johnson.

Potencjalna szczepionka przeciw COVID-19. Johnson & Johnson ogłosił wybór kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 spośród tych, nad którymi pracował od stycznia 2020.

Spółka zakłada, że najpóźniej do września 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne z udziałem ludzi, a pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mogą być dopuszczone do interwencyjnego szczepienia już na początku 2021 roku.

Oznacza to znaczne przyspieszenie, w porównaniu ze standardowym procesem opracowywania szczepionek trwającym od 5 do 7 lat, zanim dany kandydat zostanie nawet rozważony pod kątem rejestracji.

Miliard szczepionek na cały świat

Spółka zapowiedziała także znaczne poszerzenie zakresu współpracy między Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, a amerykańskim Urzędem ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju w Dziedzinie Biomedycyny (BARDA), dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie możliwości produkcyjnych szczepionki i dostarczenie ponad miliarda jej dawek na całym świecie.

Świat stoi w obliczu kryzysu zdrowia publicznego. Zobowiązujemy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby szczepionka przeciw COVID-19 była dostępna i przystępna cenowo tak szybko, jak to możliwe. Jako największa firma z branży opieki zdrowotnej czujemy ogromną odpowiedzialność za poprawę zdrowia ludzi na całym świecie. Dzięki połączeniu wiedzy naukowej, skali działania i siły finansowej firma Johnson & Johnson jest dobrze przygotowana, aby we współpracy z innymi partnerami zaangażować zasoby w celu przyspieszenia walki z pandemią – powiedział Alex Gorsky, Chairman i CEO Johnson & Johnson.

Przełom w pracach nad szczepionką. Prace nad szczepionką firma Johnson & Johnson rozpoczęła w styczniu 2020 roku, gdy tylko wyizolowano sekwencję genetyczną koronawirusa (COVID-19).

Zespoły badawcze w Janssen, we współpracy ze szpitalem Beth Israel Deaconess Medical Center, będącym częścią Harvard Medical School, stworzyły i przetestowały wielu kandydatów na szczepionki przy użyciu technologii AdVac®. Dzięki współpracy z wieloma naukowcami z różnych instytucji akademickich prototypy szczepionek zostały następnie przetestowane w celu wskazania tych, które mają największe szanse na uzyskanie odpowiedzi immunologicznej w badaniach przedklinicznych.

Na tej podstawie spółka Johnson & Johnson zidentyfikowała wiodącego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19 (z dwoma kandydatami zapasowymi).

W ramach przyspieszonego harmonogramu spółka zamierza rozpocząć badania kliniczne I fazy we wrześniu 2020 r., a dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności mają być dostępne do końca roku.

Pozwoliłoby to na udostępnienie szczepionek do stosowania interwencyjnego na początku 2021 roku.

Większe możliwości produkcyjne i ponad miliard dolarów na badania. Firma Johnson & Johnson zobowiązała się również do zwiększenia globalnych możliwości produkcyjnych. Będzie to możliwe między innymi poprzez stworzenie nowych możliwości produkcji szczepionek w Stanach Zjednoczonych i zwiększenie zdolności produkcyjnych w innych krajach.

Dzięki temu możliwa będzie szybka produkcja i dostarczenie ponad miliarda dawek bezpiecznej i skutecznej szczepionki na całym świecie. Spółka planuje niebawem rozpocząć produkcję i w ramach działalności not-for-profit zobowiązuje się do powszechnego udostępnienia przystępnej cenowo szczepionki do szczepienia interwencyjnego w czasie pandemii.

Dzięki nawiązaniu współpracy między BARDA a firmą Johnson & Johnson, przeznaczone zostanie ponad miliard dolarów na współfinansowanie badań, rozwoju i badań klinicznych w zakresie szczepionek.

Johnson & Johnson będzie korzystać ze swojej sprawdzonej technologii produkcji szczepionek i w razie potrzeby przydzieli dodatkowe zasoby, w tym personel i infrastrukturę.

Oprócz tego zarówno BARDA, jak i spółka Johnson & Johnson, przeznaczyły również oddzielnie dodatkowe fundusze, które umożliwią rozszerzenie prowadzonych prac w celu określenia możliwych metod leczenia koronawirusa.

Bardzo cenimy sobie zaufanie i wsparcie rządu Stanów Zjednoczonych dla naszych wysiłków badawczo-rozwojowych – powiedział Paul Stoffels, M.D., Vice Chairman of the Executive Committee and Chief Scientific Officer Johnson & Johnson Dzięki globalnemu zespołowi ekspertów Johnson & Johnson, nasze procesy badawczo-rozwojowe osiągnęły niespotykany dotąd poziom. Niestrudzenie współpracujemy z BARDA, partnerami naukowymi i globalnymi władzami zajmującymi się ochroną zdrowia. Cieszymy się, że spośród szczepionek, nad którymi pracujemy od stycznia, udało nam się wyłonić wiodącego kandydata. Działamy w przyspieszonym tempie i zbliżamy się do badań klinicznych fazy I z udziałem ludzi, które odbędą się najpóźniej we wrześniu 2020 r. Dzięki globalnym możliwościom produkcyjnym, które zwiększamy równolegle z prowadzonymi badaniami, przewidujemy, że szczepienie interwencyjne będzie można rozpocząć na początku 2021 r.

Ponad 20 letnie doświadczenie w walce z wirusami. Przez ponad 20 lat spółka Johnson & Johnson zainwestowała miliardy dolarów w leki przeciwwirusowe i szczepionki.

W programie szczepień przeciw COVID-19 wykorzystuje się sprawdzone technologie AdVac® i PER.C6® spółki Janssen, które umożliwiają szybkie opracowanie nowych szczepionek i zwiększenie skali produkcji optymalnego kandydata na szczepionkę.

Tę samą technologię wykorzystano do opracowania i produkcji szczepionki przeciwko wirusowi Ebola oraz skonstruowania kandydatów na szczepionki przeciwko wirusom Zika, RSV i HIV, które znajdują się w 2. lub 3. fazie badań klinicznych.

COVID-19 należy do grupy wirusów zwanych koronawirusami, które atakują układ oddechowy. Obecnie nie ma zarejestrowanej szczepionki, terapii ani leku na COVID-19.

Rozszerzone badania antywirusowe

Oprócz prac nad szczepionkami BARDA i Johnson & Johnson poszerzyły zakres współpracy, aby przyspieszyć prace w Janssen w zakresie przeszukiwania bibliotek związków chemicznych, w tym związków pochodzących z innych firm farmaceutycznych.

Celem jest określenie możliwych metod leczenia koronawirusa. Zarówno Johnson & Johnson, jak i BARDA zapewniają finansowanie w ramach tej współpracy. Przeszukiwanie baz danych cząsteczek przeciwwirusowych jest prowadzone we współpracy z Rega Institute for Medical Research (KU Leuven/University of Leuven) w Belgii.

Zgodnie z zapowiedzią z lutego 2020 r. Spółka Johnson & Johnson i BARDA ściśle współpracują z globalnymi partnerami w zakresie przeszukiwania biblioteki cząsteczek przeciwwirusowych firmy Janssen, aby przyspieszyć odkrycie możliwych metod leczenia COVID-19.

