Rekordowe zainteresowanie programem „Moje Miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN zakończyła nabór do największego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.

PKN ORLEN w ramach III edycji programu przyznał 3 mln złotych na rozwój społeczności lokalnych. O granty ubiegać się będzie blisko 3 000 organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski.

Szansę na realizację zwycięskich projektów ma w tym roku aż 300 podmiotów. PKN ORLEN przeznaczył na ten cel o milion złotych więcej niż w poprzednich edycjach programu. Do rozdania czekają granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji miał miejsce w wyjątkowym czasie. Pomimo to otrzymaliśmy ponad 700 zgłoszeń więcej niż w ubiegłym roku. To sygnał nie tylko o coraz większej popularności programu, ale i cenna informacja, że skutecznie realizujemy nasz cel, docierając i wspierając społeczności lokalne w każdym nawet najmniejszym zakątku kraju. Zdecydowana większość wniosków, bo aż 60 proc. napłynęła do nas ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Świadczy to o tym, jak wielka jest potrzeba tych najmniejszych społeczności lokalnych na wsparcie ich rozwoju i jak aktywne są organizacje pozarządowe w tych regionach – powiedziała Marta Soluch, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.