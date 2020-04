LINK4 i Fintek.pl z nowym cyklem podcastów

Startuje InsurTalk, pierwszy w Polsce cykl podcastów w pełni dedykowanych nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom w ubezpieczeniach.

Premiera w każdy czwartek o godz. 11:00 w serwisie Fintek.pl i mediach społecznościowych portalu.

Jak analiza danych zmienia świat ubezpieczeń, firmy i relacje z klientami? Czy Polska jest rzeczywiście cyfrowa? Jak nowe technologie determinują doświadczenia klientów w ubezpieczeniach? Na te i inne pytania odpowiadać będą goście audycji InsurTalk, pierwszego w Polsce podcastu, którego tematyka koncentruje się na szeroko pojętej transformacji cyfrowej, nowych technologiach i innowacjach rynku ubezpieczeniowego. Projekt, we współpracy z LINK4, realizuje Fintek.pl, portal poświęcony innowacjom na rynku finansowym.

W pierwszym odcinku, którego premiera została zaplanowana na 16 kwietnia, dowiemy się między innymi, czy można zmierzyć intuicję i jak zarządzać analitycznymi talentami w firmach, które przechodzącą technologiczną transformację. Gościem Łukasza Piechowiaka, redaktora naczelnego Fintek.pl, jest Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4, ekspert w dziedzinie zaawansowanej analityki. Rozmowa jest już dostępna w na fintek.pl.

Okazuje się, że nawet o tak trudnym zagadnieniu jak zaawansowana analiza danych można mówić w sposób zrozumiały. To ważne, bo tę audycję kierujemy nie tylko do grona ekspertów, ale też do osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Zaczynamy z wysokiego C i tego chcemy się trzymać w całym cyklu – zapowiada Łukasz Piechowiak, gospodarz audycji.