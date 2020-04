Darmowe dostawy z Allegro Smart! przedłużone

Już ponad milion osób skorzystało z akcji darmowych dostaw z Allegro Smart!, a oszczędności klientów na kosztach dostaw przekroczyły 86 milionów złotych.

Kupowanie przez Internet jest najprostszą i najwygodniejszą metodą robienia zakupów w obecnej sytuacji. Żeby zapewnić szeroki dostęp do produktów i bezpieczniejsze zakupy udostępniliśmy wszystkim Polakom darmowy miesięczny pakiet Allegro Smart!. Do tej pory w ramach tej akcji klienci zaoszczędzili ponad 86 milionów złotych na kosztach dostawy. Czujemy się społecznie odpowiedzialni, by wspierać Polaków w obecnej wyjątkowej sytuacji, dlatego przedłużamy naszą akcję o kolejny miesiąc. W ten sposób będziemy nadal wspierać tych, którzy ze względu na obecną sytuację przestrzegają zasad dystansu społecznego. Inicjatywa jest nadal finansowana przez Allegro - powiedział François Nuyts, prezes Allegro.

Klienci, którzy skorzystali z tej akcji, kupowali często produkty potrzebne w codziennym życiu, szczególnie z kategorii Zdrowie oraz Supermarket, w tym np. jedzenie, chemię gospodarczą, itp. Kupowali też produkty, które pomagają lepiej zorganizować codzienne życie, w tym np. wyposażenie domowego biura, książki, zabawki dla dzieci oraz produkty do domu i ogrodu. Cały czas Allegro blisko współpracuje z operatorami logistycznymi, żeby upewnić się, że klienci mogą odbierać przesyłki w bezpieczny sposób. Pomaga w tym wiele rozwiązań: regularna dezynfekcja automatów paczkowych czy wyeliminowanie fizycznego kontaktu z kurierami.

Bezpłatna dostawa z Allegro Smart! zapewnia również dodatkowe wsparcie sprzedawcom na Allegro, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Powoduje, że ich oferty są bardziej atrakcyjne dla klientów, ich sprzedaż rośnie, dzięki czemu mogą utrzymać dopływ gotówki, zapłacić na czas rachunki i regularnie wynagradzać pracowników.

Dzięki przedłużeniu akcji wszyscy klienci wciąż mogą bez kosztów skorzystać z pakietu nielimitowanych dostaw Allegro Smart! do 18 maja i cieszyć się darmowymi dostawami do 18 czerwca. Klienci mogą aktywować darmowy pakiet miesięczny Allegro Smart! przez specjalną stronę https://allegro.pl/smart/za-darmo lub po prostu w trakcie zakupów.

Obecnym klientom usługa zostanie przedłużona automatycznie o kolejny miesiąc. Wszystkie oferty objęte programem bezpłatnych dostaw Allegro Smart! są odpowiednio oznaczone. Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji, dzięki czemu można wysłać zakupy do różnych odbiorców, np. do rodziny lub znajomych. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską na terenie całej Polski.

W ostatnich tygodniach Allegro uruchomiło serię projektów wspierających Polaków w walce z pandemią. Przedsiębiorcy, zarówno obecni sprzedawcy Allegro, jak i nowe firmy, mogą korzystać z Pakietu dla Sprzedających, pomagającego przetrwać w trudniejszych warunkach lub rozpocząć działalność w serwisie. Seniorzy mogą zadzwonić na specjalną infolinię, za pośrednictwem której konsultanci przeprowadzą seniora krok po kroku przez proces zakupu. Allegro wspiera również bezpośrednio polski system opieki zdrowotnej: przekazało 2 mln zł na Fundusz Pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, umożliwiając zakup 24 respiratorów dla polskich szpitali. Zbiórka charytatywna organizowana przez Allegro zapewni więcej wsparcia finansowego Funduszowi WOŚP i pozwoli na kolejne zakupy potrzebnego sprzętu.

Firma przekazała również środki ochrony indywidualnej bezpośrednio do szpitali - maski i środki dezynfekujące - o łącznej wartości 1 mln złotych. Dodatkowy 1 mln zł zostanie przekazany by wesprzeć inicjatywy charytatywne pracowników Allegro, służące walce z wirusem. Co tydzień 2,5 tony świeżych warzyw i owoców jest dostarczane w darze od Allegro dla personelu szpitalnego.

KG/Mat.Pras.