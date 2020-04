Prezydent zachęca do sprzątania lasów i sadzenia drzew

Do zbierania śmieci podczas spaceru w lesie, a także odbierania sadzonek z nadleśnictwa i sadzenia drzew zachęca Prezydent Andrzej Duda

W Światowy Dzień Ziemi prezydent Andrzej Duda sadził drzewa w leśnictwie Bączki pod Garwolinem (woj. mazowieckie). Chcemy, żeby w Polsce tych terenów, które są zalesione, na których rosną lasy było jak najwięcej. Przede wszystkim, żeby te lasy służyły ochronie powietrza i naprawie klimatu - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wskazywał, że wszyscy przeżywamy teraz trudny czas w związku z epidemią koronawirusa. Przypominał, że do niedawna nie można było nawet wyjść do lasu, czy parku.

Ale na szczęście teraz już to jest możliwe i chociaż cały czas zachęcamy do tego, żeby pozostać w domu, bo to ogranicza rozprzestrzenianie się epidemii, ale jeżeli będziecie państwo się wybierali do lasu, czy do parku - przede wszystkim do lasu - bardzo proszę, żeby zabrać ze sobą torbę - najlepiej papierową - i do tej torby pozbierać śmieci, które państwo gdzieś po drodze spotkacie, żeby tym samym wziąć udział w akcji SprzątaMy - zachęcał Andrzej Duda.