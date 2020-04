Majówka za pasem. Zaplanuj przelewy z wyprzedzeniem

1 maja, w dzień ustawowo wolny od pracy, systemy rozliczeniowe Elixir i Euro Elixir mają przerwę w funkcjonowaniu. Dlatego terminowe płatności warto zaplanować i zlecić z odpowiednim wyprzedzeniem lub w dowolnym momencie skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir

Jak informuje Krajowa Izba Rozliczeniowa, rozliczenia w systemie Elixir realizowane są w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze, w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem od tego standardu są dni ustawowo wolne od pracy i weekendy. Piątek, 1 maja, jest dniem wolnym od pracy, a po nim następują dwa dni weekendu. W związku z tym przelewy, które zlecimy 30 kwietnia po godz. 16.00, zostaną rozliczone dopiero w trakcie porannej sesji kolejnego dnia roboczego, czyli 4 maja.

W przypadku Euro Elixir - systemu rozliczającego przelewy w unijnej walucie (krajowe i kierowane do strefy euro) - przerwa w działaniu również potrwa od 1 do 3 maja. 1 maja jest bowiem dniem wolnym także we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a 3 maja w tym roku przypada w niedzielę.

Niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir. System działa w trybie 24/7/365, także w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy, umożliwiając przesyłanie środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach. Realizacja przelewu natychmiastowego uwarunkowana jest jednak dostępnością banku nadawcy i odbiorcy w danym momencie, a ta może być ograniczona, np. ze względu na przerwy konserwacyjne. Informacje o dostępności poszczególnych banków można sprawdzić na stronie:

https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.