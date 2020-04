Google pobije Zooma? Google Meet bezpłatne dla wszystkich

Google Meet, zaawansowane narzędzie do wideokonferencji od Google, będzie dostępne za darmo dla wszystkich. Do tej pory, Google Meet był dostępny wyłącznie jako część G Suite, pakietu narzędzi dla firm, instytucji i szkół. Począwszy od przyszłego tygodnia, Google Meet będzie stopniowo dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli skorzystać z bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania do rozmów wideo przez internet (za pośrednictwem meet.google.com i aplikacji mobilnych Google Meet

Technologia, dzięki której możemy pozostać w kontakcie, pomaga nam też zachowywać bezpieczeństwo i produktywność. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy zobaczyć, jak dzięki spotkaniom wideo możemy być bliżej siebie - niezależnie od tego, czy pracujemy z kolegami i koleżankami z zespołu, rozmawiamy z personelem medycznym, dzielimy chwile z bliskimi lub uczymy się w domu.

Dzisiaj ogłaszamy, że Google Meet - nasze zaawansowane narzędzie do wideokonferencji - będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich. Funkcja ta zostanie udostępniona w nadchodzących tygodniach. Przez lata inwestowaliśmy w to, by tworzyć bezpieczne i niezawodne narzędzie do wideokonferencji, któremu ufają szkoły, rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie. W ostatnich miesiącach przyspieszyliśmy wprowadzanie najpopularniejszych funkcji tak, aby Google Meet był jeszcze bardziej pomocny. Od początku maja każda osoba, która posiada adres e-mail, może zarejestrować się w usłudze Meet i korzystać z wielu takich samych zaawansowanych funkcji, które do tej pory były dostępne tylko dla firm i placówek oświatowych. Są to m.in.: łatwe planowanie spotkań i udostępnianie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym i widok uczestników, który dostosowuje się do twoich preferencji, w tym rozszerzony układ “kafelkowy” - mówi Javier Soltero, wiceprezes Google ds. G Suite.

Użytkownicy korzystający z darmowej wersji (nie dotyczy płatnego pakietu G Suite) będą mogli tworzyć spotkania wideo do 100 uczestników i skorzystać z takich funkcji jak dzielenie ekranu, napisy w czasie rzeczywistym, rozszerzony widok “kafelkowy”. Ponadto, do 30 września nie będzie obowiązywał limit czasowy spotkań w wersji darmowej (60 minut).

Użytkownicy mogą zapisać się tutaj, aby otrzymać powiadomienie, kiedy Google Meet będzie dla nich dostępny.

Dla firm i organizacji, które nie korzystały do tej pory z pakietu G Suite, udostępniamy dzisiaj nową wersję pakietu - G Suite Essentials. To pakiet dla tych firm i instytucji, które na co dzień potrzebują zaawansowanych funkcji w Google Meet - takich jak udział w wideokonferencji za pośrednictwem telefonu, większa liczba uczestników i nagrywanie spotkań. Pakiet G Suite Essential zawiera również dostęp do Dysku Google oraz aplikacji Dokumenty, Arkusze i Prezentacje. Do 30 września pakiet G Suite Essentials jest dostępny za darmo. Przedsiębiorcy i organizacje mogą zgłosić zainteresowanie pakietem za pośrednictwem tego formularza - pisze przedstawiciel Google.

Google Meet zapewnia bezpieczeństwo użytkowników i danych oraz poufność informacji - w tym między pacjentami i lekarzami.

Bezpieczne spotkania wideo

Google Meet został zaprojektowany i stworzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa na dużą skalę. Od stycznia obserwujemy, że największe dzienne użycie Meet wzrosło 30-krotnie. Od tego miesiąca poprzez Google Meet użytkownicy odbywają codziennie aż 3 miliardy minut spotkań wideo, a każdego dnia dołączają 3 milionów nowych użytkowników. W ubiegłym tygodniu liczba dziennych uczestników spotkań w Google Meet przekroczyła 100 milionów. Z tym wzrostem wiąże się wielka odpowiedzialność. Prywatność i bezpieczeństwo są najważniejsze, bez względu na to, czy chodzi o lekarza udostępniającego pacjentowi poufne informacje zdrowotne, doradcę finansowego prowadzącego spotkanie z klientem, czy też osoby, które przez wideokonferencje uczestniczą w zakończeniach roku szkolnego, urodzinach czy innych ważnych wydarzeniach.

Wobec ostatnich wpadek z cyberbezpieczeństwem platformy Zoom, Google zapewnia, że jego platforma jest bezpieczna.

Nasze podejście do bezpieczeństwa jest proste: produkty powinny być z zasady bezpieczne. Zaprojektowaliśmy Google Meet w taki sposób, by zapewniał niezbędny poziom ochrony w trosce o bezpieczeństwo naszych użytkowników, ich danych oraz prywatności informacji. Oto tylko niektóre z domyślnych środków bezpieczeństwa, które stosujemy: Zapewniamy zestaw narzędzi do kontroli wideorozmowy, takich jak możliwość wyrażenia zgody na uczestnictwo w spotkaniu lub odmowy dołączenia danego użytkownika, funkcję wyciszenia (mute) lub usunięcia uczestników, jeśli to konieczne

Nie pozwalamy anonimowym użytkownikom (tj. nieposiadającym konta Google) na dołączanie do spotkań utworzonych przez indywidualne konta. Kody do spotkań w Google Meet są domyślnie złożone i dlatego są odporne na „zgadywanie” metodą brute-force. Spotkania wideo są szyfrowane podczas przesyłania, a wszystkie nagrania przechowywane na Dysku Google są szyfrowane podczas przesyłania i spoczynku (“at rest”). Korzystanie z Google Meet nie wymaga instalowania wtyczek. Wystarczy Google Chrome lub inna nowoczesna przeglądarka, dzięki temu narzędzie jest mniej podatne na zagrożenia. Na urządzeniach mobilnych można pobrać aplikacje Google Meet ze sklepu Apple App Store i Google Play.

Dane z Google Meet nie są wykorzystywane do celów reklamowych i nie udostępniamy Waszych danych podmiotom trzecim. Google Meet oferuje również opcję napisów na żywo”, opartą na technologii rozpoznawania mowy Google.

Google Meet dla edukacji i szkół wyższych

Wiele placówek edukacyjnych korzysta dziś z Google Meet do tworzenia bezpiecznych lekcji czy wykładów online, zebrań szkolnych, wywiadówek, korepetycji czy innych działań edukacyjnych. Google Meet jest częścią pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni, który obsługuje ponad 120 milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Jeśli Wasza szkoła korzysta już z G Suite dla Szkół i Uczelni, administrator może włączyć Meet bez żadnych kosztów. Jeśli Wasza szkoła nie korzysta z tego narzędzia, może zarejestrować się tutaj. Aby uzyskać dostęp do narzędzi pomocnych w zdalnej nauce, odwiedź stronę Zdalna edukacja - wyjaśnia Google. Mamy nadzieję, że dzięki szerszemu udostępnieniu Google Meet i G Suite, łatwiej będzie wszystkim pozostać w bezpiecznym kontakcie i utrzymać produktywność - zarówno teraz, jak i w przyszłości - dodaje.

mw