TAURON odmraża Punkty Obsługi Klienta

Od wtorku zostaną otwarte trzy największe Punkty Obsługi Klienta Tauron– w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu. Placówki wyposażone zostały w dodatkowe środki ochrony osobistej dla pracowników i klientów.

Na razie, ze względów bezpieczeństwa, w punktach stacjonarnych obsługiwani będą klienci, którzy wcześniej zamówią wizytę poprzez infolinię lub czat. Od połowy marca, kiedy zamknięto POK, TAURON obsłużył zdalnie niemal milion klientów. Od wtorku klienci mogą korzystać z placówek zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60, w Katowicach przy ul. Widok 19 oraz we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 60A.

W Grupie TAURON zdajemy sobie sprawę z tego, że w szczególnie skomplikowanych sprawach niektórzy klienci wolą bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami. Dlatego zdecydowaliśmy się na stopniowe otwieranie stacjonarnych placówek obsługi - informuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Warto pamiętać, że wiele spraw związanych z dostawą energii elektrycznej, przyłączeniem do sieci oraz sprzedażą prądu i gazu, załatwić można zdalnie, bez wychodzenia z domu. Najwygodniej można to zrobić przez serwis obsługowy Mój TAURON, czynny 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu – wyjaśnia Grzegorczyk.

Nowy tryb pracy punktów obsługi wynika z konieczności zachowania daleko idących środków ostrożności w kontaktach bezpośrednich. W obecnej sytuacji ciągle ważne jest, by nie dopuścić do gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób, stąd wymóg umówienia wizyty na konkretną godzinę w wybranej przez klienta placówce. Każdy z udostępnionych klientom punktów obsługi czynny jest dłużej niż dotychczas - od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Wizytę w punkcie obsługi można zamówić poprzez infolinie TAURONA: 32 606 0 606 i 32 606 0 616 lub za pośrednictwem czatu. Pracownik rejestrujący wizytę w pierwszej kolejności będzie podpowiadał klientom, jak w prosty sposób załatwić daną sprawę zdalnie, bez wychodzenia z domu. Jeżeli sprawa okaże się skomplikowana, bądź z innych względów konieczna do załatwienia w sposób bezpośredni, klient zostanie umówiony na wizytę w punkcie obsługi.

Dla zachowania bezpieczeństwa klientów i pracowników, placówki obsługi wyposażone zostały w dodatkowe środki ochrony osobistej. Na stanowiskach obsługi i w punktach informacyjnych zamontowano elementy oddzielające pracowników od klientów. Tak jak w sklepach i aptekach wprowadzono też wymóg zakładania rękawiczek ochronnych. Do dyspozycji klientów są również płyny dezynfekujące.

W planach jest udostępnienie klientom kolejnych punktów obsługi. Harmonogram ich otwarcia zależał będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.

Spółka podkreśla, że najlepiej korzystać ze zdalnych form obsługi, czyli serwisu lub aplikacji mojtauron.pl oraz wirtualnego czatu dostępnego na stronie TAURONA. Przez internet można też przekazać odczyt licznika prądu, zawrzeć umowę lub wysłać dokumenty, które przyjmowane są nawet w formie zdjęć z telefonu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach www.tauron.pl oraz www.tauron-dystrybucja.pl.

Tauron/ mk

