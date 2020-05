PKN ORLEN wpiera polskich producentów

PKN ORLEN konsekwentnie zwiększa dostępność produktów wytworzonych w Polsce na swoich stacjach, rozszerzając współpracę z kolejnymi krajowymi producentami. W ofercie stacji ORLEN dostępne są już maski zwiększające ochronę przed koronawirusem od dwóch polskich dostawców. Dzięki współpracy z PKN ORLEN możliwy był nie tylko rozwój firm, ale też utrzymanie 400 miejsc pracy u jednego z producentów

W dobie trwającej pandemii koronawirusa polska gospodarka potrzebuje patriotyzmu gospodarczego, a szczególnie patriotyzmu konsumenckiego, który może łagodzić skutki kryzysu gospodarczego. Od początku zachęcałem do wspierania polskich producentów, w tym małych rodzinnych biznesów. W naszej sieci świadomie dobieramy dostawców i dbamy o to, aby na naszych półkach było dostępnych jak najwięcej polskich produktów. To wyraz naszej solidarności i dbałości o krajową gospodarkę – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN