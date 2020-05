Konkurs na budowę elektrycznego dostawczaka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na budowę uniwersalnego pojazdu dostawczego o napędzie elektrycznym. Pojazd ma mieć zasięg minimum 250km i ładowność do 3,5 tony. Łączny budżet całego przedsięwzięcia to 52 mln zł

Projekt ma doprowadzić do rozwoju technologii związanych z obszarem elektromobilności oraz opracowania elektrycznego i wodorowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony, o innowacyjnych funkcjonalnościach i uniwersalnym zastosowaniu. Przy pomocy trybu finansowania w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostaną elektryczne i wodorowe pojazdy dostawcze kat. N1, charakteryzujące się zasięgiem co najmniej 250 km w przypadku pojazdu BEV oraz 400 km w przypadku pojazdu FCEV przy ładowności w obydwu przypadkach co najmniej 1000 kg, podkreślono.

Powstały w ramach przedsięwzięcia pojazd ma cechować się przede wszystkim wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczoną pod różne zabudowy specjalne i specjalizowane - czytamy w komunikacie.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery etapy, w ramach których wykonawcy opracują kolejno wybraną koncepcję platformy pojazdu, dokumentację techniczną platformy pojazdu oraz koncepcję zabudowy testowej, następnie prototyp pojazdu oraz dokumentację techniczną pojazdu i zabudowy testowej, by wreszcie skonstruować przygotowany do testów, zhomologowany pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1. Do poszczególnych etapów zostanie dopuszczonych kolejno, 10, 4 oraz po 2 wykonawców w 3 i 4 etapie, wynika z komunikatu.

Łączny budżet całego przedsięwzięcia to 52 mln zł. Maksymalny łączny budżet brutto możliwy do uzyskania przez pojedynczego wykonawcę, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym BEV określony został na poziomie 20,4 mln zł. Natomiast dla wykonawcy, który opracuje i rozwinie innowacyjną technologię w uniwersalnym pojeździe dostawczym FCEV - 22,4 mln zł, podsumowano.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na wrzesień 2023 roku.

