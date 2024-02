Elektryczna lawina. Potężny wzrost zakupów e-aut

W styczniu br. liczba osobowych aut elektrycznych w Polsce wzrosła o 66 proc. r/r do ponad 52 tys. szt. - wynika z Polish EV Outlook Index opublikowanego w środę. Dodano, że flota całkowicie elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do blisko 6 tys. szt. - o 75 proc. r/r.

Według Polish EV Outlook Index (PEVO Index) na koniec stycznia 2024 r. flota osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w Polsce liczyła 58 507 szt. Park osobowych BEV składał się z 52 556 szt. i powiększył się 66 proc. r/r, a liczba rejestracji nowych pojazdów tego typu wyniosła 1 116 szt., a więc 4 proc. więcej niż rok temu.

Mocne zwiększenie floty

W opracowaniu dodano także, że w styczniu 2024 r. flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 5951 szt. czyli o 75 proc. r/r.

Park aut osobowych, wodorowych FCEV liczył 201 szt. co stanowiło wzrost o 73 proc. r/r.

Te marki rządzą!

„Najpopularniejszymi, nowymi osobowymi modelami BEV w styczniu 2024 r. były Tesla Model Y (183 sprzedane szt.), Mazda MX-30 (82 szt.) oraz Dacia Spring (61 szt.). Na podium wśród marek znalazły się Tesla, Mercedes-Benz oraz Volvo. Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w styczniu 2024 r. wyniósł 2,6 proc.” - wskazali autorzy opracowania.

Wielki wzrost

Zwrócili uwagę, że pod koniec pierwszego miesiąca 2024 r. w Polsce funkcjonowało 6086 - wzrost o 33 proc. r/r ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 4456 AC - więcej o 27 proc. r/r oraz 1630 DC (+55 proc. r/r).

„W styczniu uruchomiono 153 nowe punkty. Największym udziałem w sieci infrastruktury ładowania w Polsce dysponowały ładowarki o mocy do 22 kW (65 proc.), ale liczba szybkich stacji DC o mocy przekraczającej 50 kW bardzo dynamicznie rośnie” - zwrócili uwagę autorzy raportu, wskazując, że pod koniec stycznia 2024 r. kierowcy samochodów elektrycznych mogli w Polsce korzystać z 655 takich urządzeń.

Tu się jeździ najlepiej

Jak wynika z „PEVO Index” miastami o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych są w kolejności: Warszawa (591 punktów w styczniu 2024 r.), Gdańsk (265), Szczecin (222), Poznań (199) i Kraków (196). W raporcie wskazano, że liczba punktów wzdłuż sieci TEN-T wyniosła na koniec stycznia 2024 r. 613, co oznacza wzrost o 13 proc. r/r.

Rynek zeroemisyjnych pojazdów używanych zawiera również dane na temat oferty na rynku wtórnym elektromobilności w naszym kraju.

Według „PEVO Index” pod koniec stycznia 2024 r. liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu OTOMOTO wynosiła 3766. To wzrost o 123 proc. r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych to 1,1 proc. Takie oferty odpowiadały za 0,7 proc. wszystkich odsłon ogłoszeń na portalu OTOMOTO.

Rynek wtórny też działa

„Najpopularniejszymi modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były Nissan Leaf (335 ogłoszeń w styczniu 2024 r. ze średnią ceną 72 239 zł), BMW i3 (233 ogłoszenia ze średnią ceną 92 208 zł) oraz Tesla Model S (174 ogłoszenia ze średnią ceną 171 797 zł)” - wskazali twórcy indeksu.

Jak podano w opracowaniu, dane do „PEVO Index” dostarczają: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), IBRM Samar oraz portal OTOMOTO. Wyjaśniono, że „PEVO Index” to cykliczna, udostępniana co miesiąc wersja raportu „Polish EV Outlook” zawierająca aktualizowane na bieżąco, kluczowe dane rynku osobowych, dostawczych i ciężarowych samochodów elektrycznych, infrastruktury ładowania, struktury nabywców EV, zmian legislacyjnych oraz wpływu e-mobility na sektor elektroenergetyczny.

PAP/ as/