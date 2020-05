Wirus zaraził budżety samorządów

Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią odbija się na budżecie woj. lubuskiego. W porównaniu rok do roku, w kwietniu do kasy regionu wpłynęło o ok. 50 proc. mniej pieniędzy z PIT i CIT oraz z subwencji rządowej - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Z wyliczeń władz samorządowych wynika, że do wojewódzkiej kasy z tytułu podatku CIT w kwietniu 2019 r. wpłynęło 18,9 mln zł, a w tym roku tylko 9,7 mln zł. W przypadku podatku PIT, w 2019 r. wpływy były na poziomie 4,1 mln zł, a w tym roku 2,4 mln zł. Subwencja rządowa została zmniejszona zaś o 4,8 mln zł.

Jak wskazano w komunikacie, wojewoda Lubuski poinformował jednak, że kwota subwencji może być zwiększana w czasie wykonywania budżetu. Obecnie jej zmniejszenie dotyczy: PROW (o 2,2 mln zł), dofinansowania do biletów PKS (o 2 mln zł), Programu Operacyjnego RYBY (o 240 tys. zł).

W strukturze budżetu udziały w CIT stanowią 17 proc., a w PIT 6,7 proc. Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków budżetu są obecnie zaangażowane na poziomie 63,6 proc., natomiast wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE zaangażowane na poziomie 92,3 proc.

„Jest jednak nadzieja, że rozliczenia w podatku PIT i CIT, które zostały przesunięte firmom na koniec maja i kolejne miesiące, będą lepsze” - oceniła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że samorządowcy od marca apelują do rządu o pomoc antykryzysową i Ministerstwo Rozwoju przygotowało nawet odpowiednią ustawę, na podstawie której miasta i gminy mogłyby zwiększać zadłużenie, by pokrywać straty wynikające z pandemii. Projekt ten utknął jednak w pracach rządowych - wskazała.

„Niestety dotychczasowe tarcze rządowe omijały samorządy w kluczowej dla nas finansowej kwestii” - powiedziała Polak.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało na Twitterze, że dochody samorządów z PIT i subwencji ogólnej po czterech miesiącach 2020 r. są zbliżone do analogicznego okresu 2019 r. W ubiegłym roku wyniosły 43 mld 388 mln zł, w tym - 43 mld 445 mln zł.

