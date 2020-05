Lotos: Dobre wyniki, mimo globalnej sytuacji

Duża zmienność rynkowa, spowodowana pandemią Covid-19 oraz destabilizacją na rynku ropy naftowej, wpłynęła na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kwartale 2020 r.

Mimo trudnych warunków, praca rafinerii oraz wydobycie gazu i ropy naftowej pozostały niezakłócone, podobnie jak logistyka i dystrybucja produktów. Koncern zamierza nadal realizować swoje plany inwestycyjne. Spółka aktywnie włącza się również w walkę z koronawirusem.

Przychody ze sprzedaży: 6,1 mld zł Oczyszczony zysk EBITDA LIFO: 670,5 mln zł Przerób ropy naftowej: 2,6 mln ton Dzienne wydobycie: 23 539 boe/d Sprzedaż paliw: 2,2 mln ton

Potwierdzeniem stabilnej kondycji finansowej jest m.in. kluczowy wskaźnik zadłużenia na poziomie 1,1x (długo netto/oczyszczona EBITDA LIFO), co plasuje go w granicach celu strategicznego spółki (1,5x). Zabezpiecza to dalsze funkcjonowanie całej grupy kapitałowej, w tym realizację przeprowadzanych inwestycji.

Lotos/ as/