Klienci wracają do galerii handlowych - bez pośpiechu

- W pierwszym tygodniu po otwarciu centr handlowych 90 placówek z całej Polski odwiedziło - zależnie od dnia - od 53 proc. do 68 proc. klientów wobec analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z opublikowanych w piątek danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH).

Dodano, że dane pochodzą od zarządców 90 centrów i parków handlowych w Polsce, których łączna powierzchnia najmu wynosi 3,2 mln m. kw., co stanowi reprezentację 26 proc. całości rynku. Dane były analizowane osobno dla każdego dnia tygodnia od 4 do 10 maja br.

PRCH informuje, że w pierwszy dzień ponownego otwarcia centrów handlowych małe i średnie centra odwiedziło średnio 72 proc. osób w stosunku do tego samego okresu z zeszłego roku. W przypadku dużych i bardzo dużych centrów było to 63 proc.

Najwyższe wskaźniki zanotowane zostały w poniedziałek 4 maja. Popularna zakupowo zazwyczaj sobota zanotowała nieco ponad 50 proc. wizyt klientów w stosunku do analogicznego okresu sprzed epidemii. Niższy wskaźnik od średniej wynikał jednak zapewne z bardzo dobrej sobotniej aury” - informuje PRCH.

Jak pokazują twarde dane, Polacy czekali na szersze otwarcie placówek w obiektach handlowych i co najważniejsze chętnie je odwiedzili kierując się na konkretne zakupy. Średni poziom odwiedzalności powyżej 60 proc., to bardzo dobry wynik, zważywszy na fakt, że wiele firm przewidywało chiński scenariusz, który zakładał poziom footfallu (odwiedzających osób - PAP) na poziomie 20-30 proc.” - powiedział, cytowany w komunikacie, Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Według PRCH centra handlowe i dotychczas otwarte placówki sklepowe dobrze przygotowały się do nowych wymagań sanitarnych, co pozwala na odbudowę zaufania klientów do możliwości realizacji swoich potrzeb zakupowych.

Polska Rada Centrów Handlowych przyznaje, że na razie w placówkach nie ma tłumów, ale zaznacz, że obecny trend się utrzyma się i klientów będzie więcej, rząd powinien poważnie rozważyć możliwość otwarcia sklepów także w niedziele.

PRCH informuje też, że z danych opublikowanych przez Credit Agricole i PKO BP Research wynika, że w pierwszym tygodniu od otwarcia galerii handlowych, klienci tych banków wydali tyle samo lub więcej aniżeli przed zamknięciem galerii. Dane dotyczą płatności wykonywanych kartami płatniczymi oraz blikiem.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług.

Od poniedziałku 4 maja decyzją Rady Ministrów został wprowadzony kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, który dotyczy handlu. Została przywrócona m.in. działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży lub usług powyżej 2000 mkw., przy założeniu ograniczenia liczby osób do 1 osoby na 15 mkw. powierzchni, na której jest dokonywana sprzedaż lub są świadczone usługi. Do odwołania będzie zakazane prowadzenie handlu detalicznego lub prowadzenie działalności usługowej na tzw. wyspach handlowych.

