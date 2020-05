Baltic Pipe coraz bliżej - powstają już rury

Powstały już pierwsze rury na potrzeby podmorskiej części rurociągu Baltic Pipe, są one produkowane w niemieckiej fabryce Europipe - informuje na Twitterze Gaz-System

Pierwsze rury na potrzeby części podmorskiej BalticPipe już powstały. Ich produkcja rozpoczęła się niedawno i trwa w zakładzie Europipe w Niemczech. Rury są formowane z przygotowanych wcześniej blach. Wytop stali i produkcja z niej blach cały czas trwa natomiast w zakładach we Francji i w Niemczech - informuje Gaz-System.

Na początku maja br. ogłoszono, że włoski koncern Saipem został wybrany przez operatora przesyłowego gazu Gaz-System na wykonawcę podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, między Polską a Danią. Kontrakt opiewa na 280 mln euro. Pierwsze prace przy budowie mają ruszyć od połowy tego roku.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

PAP/ mk

CZYTA TAKŻE: Baltic Pipe z kompletem pozwoleń