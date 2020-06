LOT lata ale z połową zajętych miejsc

Zgodnie z zaleceniami, pasażerowie w samolocie mogą zajmować najwyżej 50 proc. foteli; najważniejsze jednak, że zaczęliśmy znowu latać - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Dodał, że rezerwacje biletów są na poziomie kilku procent tych z zeszłego roku.

„Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, latamy z 50-proc. obłożeniem; to oznacza, że połowa miejsc w samolocie nie może być zajęta. Pasażer ma zawsze obok siebie, za sobą i przed sobą miejsce wolne” - powiedział dziennikarzom Milczarski przy okazji pierwszego po przerwie rejsu LOT z Warszawy do Szczecina.

Jak dodał, „na razie rejsy bukują się powoli”. „Nasze bookingi - to jest rząd wielkości kilka procent bukingu z zeszłego roku. Ta sytuacja będzie się rozkręcać dosyć długo. Ale informacja najważniejsza jest taka, że zaczynamy latać, będziemy się rozwijać, wracamy na polskie i mam nadzieję - wkrótce na europejskie niebo” - powiedział Milczarski.

Pytany o to, kiedy mogą zostać uruchomione rejsy międzynarodowe, odpowiedział, że ta decyzja nie należy do LOT.

„To jest decyzja rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Obserwowana jest sytuacja epidemiczna i w miarę tych obserwacji i wyciąganych z nich wniosków, będzie można mówić o dalszym otwarciu polskiego nieba na inne kraje europejskie, potencjalnie na świat” - powiedział.

Zaznaczył jednocześnie, że inne kraje też są zamknięte na ruch międzynarodowy. „Jesteśmy zależni również od otwarcia się innych krajów na nas. To jest sytuacja, kiedy cały świat się zamknął. Zanim te wszystkie bariery się odblokują, potrwa to wiele tygodni” - ocenił szef LOT.

PLL LOT w poniedziałek wznowił swoje krajowe połączenia, realizując rejs z Warszawy do Szczecina. Na razie pasażerowie LOT będą mogli skorzystać z połączeń krajowych wykonywanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Wznowiona siatka połączeń obejmuje w sumie około 30 rejsów krajowych. Rozkład ten będzie obowiązywał do 19 czerwca.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. Jeśli chodzi o loty krajowe, zakaz ten został przedłużony na kolejne 8 dni i obowiązywał do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.

PAP/ as/