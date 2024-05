LOT-owi przybywają nowe skrzydła

PLL LOT pozyskają trzy nowe samoloty Embraer 195-E2 od amerykańskiego leasingodawcy Azorra. Nowe Embraery dołączą do floty narodowego przewoźnika między końcem lipca a III kwartałem tego roku.

Polskie Linie Lotnicze LOT powiększą flotę o samoloty typu Embraer E195-E2. Pierwszy z trzech leasingowanych od spółki Azorra E195-E2 zostanie dostarczony do końca lipca, a ostatni w III kwartale tego roku. Polski przewoźnik zwiększy w ten sposób swoje możliwości operacyjne i umożliwi rozbudowę siatki połączeń. W nowych samolotach PLL LOT zaoferuje pasażerom przestronną i wygodną kabinę w lubianym przez pasażerów układzie 2-2 ze 136 miejscami.

Embraery E195-E2 dołączą do floty PLL LOT / autor: materiały prasowe PLL LOT

„Z satysfakcją ogłaszamy dziś nabycie trzech najnowocześniejszych samolotów Embraer E195-E2. To wzmocnienie naszej floty świadczy nie tylko o naszym rosnącym zaangażowaniu w zrównoważone lotnictwo, ale także jest przejawem naszego partnerstwa z Embraerem od czasu wprowadzenia pierwszego E-jeta w 2004 roku. Dzięki komfortowi podróżowania i wydajności Embraerów nowej generacji wzmocnimy naszą siatkę połączeń, przede wszystkim wprowadzając dodatkowe częstotliwości na wybranych kierunkach” – powiedział Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

„LOT jest pionierem, który pierwszy wprowadził na rynek samoloty E-Jet i choć od tego czasu 90 linii lotniczych użytkowało te samoloty - pierwszy jest zawsze wyjątkowy. Wprowadzenie E2 do floty PLL LOT to ważny moment dla Embraera. Świętujemy właśnie 20. rocznicę programu E-Jet i naszą 25-letnią współpracę z polskim flagowym przewoźnikiem - pierwszym samolotem Embraer dostarczonym do LOT-u był ERJ145 w 1999 roku. Liczymy również na dalszą współpracę z PLL LOT, w tym na nowe możliwości dla E2 - najbardziej paliwooszczędnego, najcichszego i najbardziej ekonomicznego w eksploatacji odrzutowca w segmencie małych samolotów wąskokadłubowych” – powiedział Arjan Meijer, prezes i dyrektor generalny Embraer Commercial Aviation.

„Jako dotychczasowy partner LOT-u, jesteśmy dumni, że możemy wspierać go w strategicznym rozwoju i obsłudze jednej z najmłodszych flot w Europie. Nowe samoloty E195-E2 z naszego portfolio gwarantują wyraźne korzyści, takie jak mniejsze spalanie paliwa, niższe emisje dwutlenku węgla i koszty operacyjne, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu dla pasażerów. Dziękujemy firmom Embraer i Pratt & Whitney za ich nieprzerwaną współpracę, dzięki której poszerzamy bazę klientów E2” - powiedział John Evans, CEO i założyciel Azorra.

Obecnie LOT posiada flotę 43 Embraerów E-Jet / autor: materiały prasowe PLL LOT

850 milionów kilometrów

PLL LOT były pierwszym użytkownikiem nowego E-Jeta w 2004 roku. Obecnie LOT posiada flotę 43 E-Jetów, co czyni go jednym z największych operatorów Embraerów w Europie. Do tej pory flota E-Jetów LOT-u pokonała 850 milionów kilometrów, ponad 1,4 miliona godzin lotu i przewiozła ponad 60 milionów pasażerów.

PAP (Media Room), sek

