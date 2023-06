Na lotnisku Chopina ruch prawie jak przed pandemią

Lotnisko Chopina w Warszawie odprawiło w maju 1 597 829 pasażerów, co oznacza odbudowę ruchu do 97 proc. liczby z tego samego miesiąca przedpandemicznego 2019 roku – poinformował port lotniczy. Majowy wynik jest lepszy o ponad 250 tys. od prognoz lotniska.

„W maju odprawiliśmy znacznie więcej pasażerów lotów czarterowych niż w tym samym okresie 2019 roku. Było ich ponad 222 tys., czyli o 20% więcej rok do roku. Świadczy to o tym, że pasażerowie chcą podróżować, a rozpoczęty sezon urlopowy z pewnością będzie rekordowy” - skomentowała Anna Dermont, rzecznik lotniska.

W czołówce pięciu najczęściej wybieranych przez pasażerów kierunków od początku 2023 roku znajdują się: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj. Podróżni korzystający z połączeń czarterowych najchętniej decydują się na takie miejsca, jak: turecka Antalya, egipskie Marsa Alam i Hurghada, hiszpańskie Las Palmas i Teneryfa. W maju w stołecznym odprawiono ponad 9 tys. ton cargo i poczty, łącznie od początku roku to ponad 44,3 tys. ton, czyli o około 2 proc więcej niż w 2019 r.

„Z początkiem czerwca poszerzyła się siatka połączeń na Lotnisku Chopina. Po pandemicznej przerwie na warszawskie lotnisko powrócił belgijski przewoźnik Brussels Airlines należący do grupy Lufthansa. W okresie wakacyjnym rejsy do Brukseli będą odbywać się 6 razy w tygodniu, a od początku września planowane jest zwiększenie częstotliwości do 12 lotów tygodniowo. Nowością jest także pojawienie się w stołecznym porcie Pegasus Airlines - niskokosztowych, tureckich linii lotniczych. Pegasus obsługuje rejsy do i z Ankary raz w tygodniu” – czytamy w komunikacie.