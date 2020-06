- Dzięki planowi prezydenta Andrzeja Dudy każdy powiat i gmina otrzymają co najmniej pół miliona złotych na inwestycje - mówił we Wrocławiu na spotkaniu z samorządowcami premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w ramach sobotniej wizyty na Dolnym Śląsku spotkał się we Wrocławiu z samorządowcami z regionu. Podczas spotkania zwracał uwagę na wiarygodność rządu PiS w realizacji zapowiadanych projektów.

Niesiemy ze sobą bardzo pozytywnych kilka lat doświadczeń, które polegają na następującej sekwencji działań: najpierw naprawa fundamentów, czyli naprawa finansów publicznych państwa, uszczelnienie systemu podatkowego, które spowodowało, że ten +mikro cud gospodarczy+ () jest możliwy. Z tego bardzo się cieszę, bo to spowodowało, że nasi przeciwnicy polityczni, którzy byli niedowiarkami, którzy nasze programy społeczne i infrastrukturalne nazywali katastrofą gospodarczą, drugą Grecją () mówili chyba bardziej o sobie. Ja mogę powiedzieć, że wykonaliśmy w ogromnym stopniu to, co sobie założyliśmy” - przekonywał szef rządu.

Mówiąc o zrealizowanych projektach infrastrukturalnych wskazał m.in. na inwestycje drogowe. Zwrócił uwagę, że dla regionu ważne są takie inwestycje jak budowa tras ekspresowych S8 z Wrocławia do Kłodzka oraz S5 z Sobótki do Bolkowa.

W tym kontekście premier wskazał też na Fundusz Dróg Gminnych i Powiatowych. „Na ten cel za czasów rządów Platformy Obywatelskiej przeznaczane było ok 600 mln zł rocznie. My przeznaczyliśmy na ten cel w zeszłym roku 6 mld zł, w tym roku będzie to ok 4-5 mld. A wiec siedem, osiem, dziesięć razy więcej niż nasi poprzednicy” - powiedział Morawiecki.

To wszystko to jest ten ruszt komunikacyjny, fundamentalnie ważny dla Dolnego Śląska, po to, żeby dla mieszkańca tego regionu to nie było 75 proc. per capita na głowę w porównaniu do średniej unijnej, tylko za dekadę to ma być 115 proc. średniej unijnej” - przekonywał. Dodał, że jest to możliwe przy dobrej współpracy rządu, samorządów i prezydenta.

Szef rządu mówił też o inwestycjach w służbę zdrowia, w tym w nowoczesne szpitalnictwo.

Na Dolnym Śląsku m.in. dzięki parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości powstaje Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, tak ważne w ramach sieci onkologicznej. To jest ogromny sukces naszych rządów” - dodał.

Morawiecki poinformował też, że przyjeżdża na Dolny Śląsk z bardzo dobrą wiadomością.

Wczoraj dzięki wnioskom i propozycjom parlamentarzystów PiS dyskutowaliśmy i przyjmujemy w parlamencie zaproponowaną przez rząd PiS tarczę inwestycyjną dla samorządów. Każdy z 380 powiatów, każda z 2477 gmin otrzyma wsparcie na inwestycje” - powiedział.

„Potrzebujemy prezydenta, który to zaproponował, prezydenta, który podaje piłki rządowi, a nie ideologicznego napastnika, który podstawia nogę rządowi, potrzebujemy bliskiej współpracy” - podkreślił szef rządu.

Dodał, że dzięki planowi Dudy każda z gmin, każdy powiat dostanie co najmniej pół miliona złotych na inwestycje. „Każde z miast Dolnego Śląska też otrzyma po kilka milionów. Jest sprawiedliwy algorytm, który to oblicza, tak żebyśmy nie musieli spowalniać swoich inwestycji. Bo inwestycje to miejsca pracy, a nam w tym kryzysie chodzi o to, żeby przechować te miejsca pracy. Dla polskich przedsiębiorców i polskich pracowników to jest fundamentalnie ważne” - stwierdził dodając, że dzięki temu już wkrótce będziemy mogli wrócić do normalności sprzed koronawirusa.

Morawiecki dodał też, że zdaniem Komisji Europejskiej Polska będzie miała najpłytszą recesję spośród krajów Unii Europejskiej i najszybciej wyjdzie z kryzysu.

Czytaj także: Premier: od tych wyborów zależy przyszłość Polski

Czytaj także: Prezydent: Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje

PAP (autor: Agata Tomczyńska, Karol Kostrzewa)/gr