Prezydent w Białymstoku o pensjach dla Polaków. Tłumy!

- Chcę, żeby moi rodacy mieli takie pensje, jak ludzie w najbogatszych krajach Europy Zachodniej - powiedział w sobotę w Białymstoku prezydent Andrzej Duda.

Można było wypłacić 500 plus, później na każde dziecko, podnieść płacę minimalną z 1750 zł w 2015 od 2600 zł - o 850 zł więcej płacy minimalnej, ponad 20 proc. wzrost do 2015 r. średniej płacy” - wyliczał prezydent podczas spotkania przedwyborczego. Ale ja mówię, to jest wszystko wciąż mało. Chcę, żeby moi rodacy mieli takie pensje, jak są na zachodzie Europy w najbogatszych krajach, ja chcę, żebyśmy żyli na takim poziomie” - powiedział Duda. „I to jest mój cel” - podkreślił.

Przypominał, że wskazał pięć priorytetów - rodzina, bezpieczeństwo, praca, infrastruktura i godność - które ma i które przez kolejnych pięć lat będzie kontynuował, jeśli wygra wybory i ponownie zostanie prezydentem.

„Zwyciężymy” - skandowali uczestnicy wiecu.

Tak, i to będzie oznaczało, że zwyciężyła Polska, że zwyciężył kierunek prawidłowo pojmowanej modernizacji - rzeczywiście realizowanej dla człowieka, dla zwykłego obywatela, a nie dla bliżej nieokreślonej elity” - ocenił w Białymstoku prezydent.

Mówił także o inwestycjach:

Inwestycje takie jak Via Baltica, Via Carpatia czy Rail Baltica są potrzebne do rozwoju tej części kraju - mówił w Białymstoku prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem program inwestycyjny dla Polski Wschodniej ma fundamentalne znaczenie dla kraju oraz Europy.

Prezydent zwrócił też uwagę na programy infrastrukturalne, które dotyczą regionu.

Jak można było przez ostatnie lata mówić o ziemi, tutaj, w części wschodniej (…), że to jest jakaś Polska B, a przecież wiecie państwo, że tak mówili, łamiąc w oczywisty sposób polską konstytucję, która (…) nakazuje realizować zasadę sprawiedliwości społecznej” - mówił. „Dopiero my przystąpiliśmy do właściwej realizacji tych wszystkich zasad” - wskazał.

Prezydent podkreślał, że inwestycje takie jak Via Baltica, Via Carpatia czy Rail Baltica „to wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju tej części kraju”. „Infrastruktura, której tutaj tak bardzo brakuje” - mówił. Jego zdaniem program inwestycyjny dla Polski Wschodniej ma fundamentalne znaczenie dla kraju oraz Europy.

Czytaj także:Inicjatywą Andrzeja Dudy były „wielkie programy społeczne”

Czytaj także: Premier o planie prezydenta na inwestycje samorządowe

PAP/gr