Borys: wsparcie dla firm jest "absolutnie wystarczające"

Wsparcie, udzielone przez rząd polskim przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej jest „absolutnie wystarczające”, by firmy bezpiecznie przeszły przez okres recesji i dotrwały do momentu, kiedy gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu, uważa szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.

Zwrócił uwagę, że wcześniejsze prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej były zdecydowanie bardziej pesymistyczne.

Odnosząc się do stanu gospodarki, powiedział, że nie mamy niepokojących danych, jeżeli chodzi o upadłości firm i podkreślił, że „zakładane są nowe działalności gospodarcze”. Dodał, że dane, dotyczące depozytów sektora przedsiębiorstw pokazały, że o 20 mld zł wzrosły depozyty firm w samym maju.

Ankieta, którą my prowadzimy wspólnie z Polskim Instytutem Ekonomicznym (PIE) wskazuje, że rosnąca liczba firm ma taką dłuższą poduszkę taki dłuższy bufor finansowy na co najmniej dwa, trzy miesiące - zaznaczył.

Gdy kalkulowaliśmy subwencje finansowe z PFR, tę tarczę finansową, to […] kwoty miały dawać bufor finansowy dla firm na co najmniej 6-9 miesięcy. Więc to nie jest krótkoterminowe wsparcie, ale […] to wsparcie jest wystarczające, aby firmy bezpiecznie przeszły przez najtrudniejszy moment w gospodarce i dotrwały do tego momentu, kiedy na przełomie tego i przyszłego roku gospodarka powróci już na ścieżkę wzrostu - podsumował.