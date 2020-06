Duda: Za 5 lat przeciętne wynagrodzenie min. 2000 euro

Prezydent Andrzej Duda podczas wiecu w Radomiu wypowiadał się m.in. na temat wysokości płac w Polsce

Średnia pensja przeciętna w naszym kraju dzisiaj wynosi około 1300 euro. Ona wzrosła o ponad 20 proc. na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przypomnę, że najniższa płaca wzrosła o 850 zł od 2015 roku. To jest prawie wzrosła o połowę. Nigdy nie było czegoś takiego do tej pory - mówił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent: Za 5 lat przeciętne wynagrodzenie w Polsce musi wynosić 2000 euro

Gdyby ten wzrost był utrzymany, przeciętne wynagrodzenie w Polsce powinno sięgnąć około 1800 euro za te kolejne 5 lat. To mało. Ja chcę, żeby Polacy zarabiali tak, jak w bogatych państwach na zachodzie Europy. To musi być za 5 lat co najmniej 2000 euro w przeliczeniu, taka jest prawda. Temu ma służyć skuteczna polityka gospodarcza - podkreślił.