Firmy turystyczne zadłużone jak nigdy

Zadłużenie podmiotów turystycznych między marcem a majem wzrosło o ok. 37 mln zł, do 118 mln zł. Zakaz podróżowania spowodował, że wykorzystanie bazy noclegowej w Polsce w kwietniu spadło o 97,5 proc. wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku - podał Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i BIK

Jak podkreślili eksperci BIG InfoMonitor, branża turystyczna jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały wskutek pandemii.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK wynika, że przez ponad rok zadłużenie firm turystycznych wzrosło dwukrotnie, do prawie 118 mln zł. Wpływ na decyzje wakacyjne będą z pewnością miały zarówno niepewne prognozy dotyczące drugiej fali zachorowań, jak i zwyżkujące ceny w polskich kurortach - oceniono.

To katastrofa. Obłożenie miejsc noclegowych spadło w zasadzie do zera, co musiało odbić się na kondycji finansowej całej branży, nie tylko właścicieli pensjonatów czy hoteli - ocenił cytowany w komunikacie prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Dodał, że zadłużenie podmiotów turystycznych między marcem a majem wzrosło o blisko 37 mln zł, do 118 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę zmianę od marca zeszłego roku do kwietnia 2020 r., to mówimy już o blisko 59 mln zł” - zaznaczył.