PGNiG się zazielenia

PGNiG planuje wybudować w wakacje pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy ok. 50 kW na dachu warszawskiej centrali - podała w czwartek spółka. Dodała, że to jeden z elementów działań PGNiG w rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wybraliśmy właśnie wykonawcę pierwszej instalacji OZE, która powstanie na dachu jednego z budynków naszej siedziby głównej w Warszawie. A to dopiero początek – oświadczył, cytowany a komunikacie spółki, prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. Wykonawcą została firma ML System - polski producent modułów fotowoltaicznych i lider branży BIPV.

Kwieciński przypomniał, że w ostatnich tygodniach przedstawiono plany Grupy Kapitałowej PGNiG związane ze zwrotem w kierunku rozwoju segmentu zielonej energii.

Nasz zielony zwrot zaczynamy od siebie - od działań wewnętrznych. Docelowo chcemy wykorzystać, pod instalację paneli fotowoltaicznych, grunty i dachy w całej Grupie Kapitałowej - podkreślił wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Jak zaznaczył, na terenach należących do GK PGNiG zidentyfikowano ponad 60 ha gruntów i ok. 125 tys. m kw. powierzchni dachowej pod instalację fotowoltaiki. „Szacujemy, że na tym obszarze zainstalujemy 40 MW mocy” – dodał Sekściński.

PGNiG deklaruje, że w ciągu najbliższych kilku lat zamierza przeznaczyć do 4 mld zł na zbudowanie segmentu OZE. Docelowo, pozwoli to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW. Tzw. zielony zwrot PGNiG obejmować ma także rozwój takich paliw alternatywnych, jak wodór i biometan.

W tym obszarze trwają m.in. zaawansowane prace dotyczące budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Pierwszy taki obiekt powstanie na warszawskiej Woli, a termin oddania go do użytku to październik 2021 r. - podkreśliło PGNiG.

