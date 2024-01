Fotowoltaika da energię bazom paliw

PERN zamierza wybudować w swych bazach paliw w Koluszkach i w Boronowie, a także na terenie stacji pomp w Rypinie, Pelplinie i Łasinie kolejne instalacje fotowoltaiczne. W każdej z lokalizacji będą miały one moc do 50 kWp. Spółka ogłosiła już przetarg; oferty można składać do 14 lutego.

PERN, informując o postępowaniu przetargowym, podkreślił, że energia uzyskana z paneli słonecznych ma przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przez spółkę, co jednocześnie pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Jak ogłosił PERN, jego bazy paliw w Koluszkach i w Boronowie oraz stacje pomp w Rypinie, Pelplinie i Łasinie „to obiekty, w których spółka planuje zbudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. „Właśnie ruszyło postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę instalacji o mocy do 50 kWp w każdym miejscu” - oznajmiono w komunikacie. PERN dodał, że termin składania ofert w postępowaniu to 14 lutego.

„Przetarg jest kolejnym etapem rozwoju PERN w obszarze energii słonecznej” - zaznaczyła spółka.

Według firmy instalacje fotowoltaiczne działają już w jej bazach paliw w Emilianowie, Rejowcu i Boronowie; w tej ostatniej planowana obecnie inwestycja zwiększy posiadaną tam moc o 100 proc. „Jednocześnie trwają prace nad uruchomieniem postępowań dla kolejnych 30 lokalizacji” - podkreśliła spółka, nawiązując do swych zamierzeń związanych z wykorzystywaniem tego typu odnawialnych źródeł energii.

»» Więcej o aktwyności PERN czytaj tutaj:

Nowa architektura dostaw ropy jest faktem

PERN rozbuduje bazę paliw w Dębogórzu

PERN zmagazynuje znacznie więcej paliwa

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. W Polsce spółka dysponuje 19 bazami paliw, których pojemność przekracza w sumie 2,6 mln m sześc., i 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześc.

Według PERN w tym roku inwestycje rzeczowe wyniosą tam ogółem prawie 450 mln zł, a nakłady na remonty - ok. 90 mln zł.

Wcześniej spółka informowała, że budowa instalacji fotowoltaicznych to element projektu „PERN producentem zielonej energii”, który realizowany jest w ramach przyjętej tam strategii na lata 2021-2024, a inwestycje w tym zakresie mają wynieść w tym czasie 130 mln zł.

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna PERN powstała w bazie paliw w Boronowie w 2020 r., jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników spółki w ramach organizowanej tam Akademii Menedżera.

Michał Budkiewicz (PAP), sek

»» O rynku paliw czytaj też tutaj:

Obajtek: Orlen trzecim graczem na rynku austriackim

Norwegia mówi „tak” projektowi Orlenu