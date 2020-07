Emilewicz: to będzie sezon strat dla turystyki

Turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią polskiej gospodarki, dlatego tej branży, która tak mocno ucierpiała podczas pandemii, trzeba pomóc, służy temu m.in. bon turystyczny – mówiła w piątek w Poznaniu wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

O tym, że turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią polskiej gospodarki mówią dane. W ub. roku turystyka kontrybuowała na poziomie nieco ponad 8 proc. do polskiego PKB. W dziale turystyka tworzonych jest ok. 1,3 mln miejsc pracy – i obserwujemy tendencję wzrostową w każdym kolejnym roku – mówiła w piątek w Poznaniu wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak dodała, branża turystyczna jest jednak jedną z tych, które najbardziej odczuły skutki epidemii.

To pierwsze anulacje, jeszcze wtedy, wycieczek szkolnych, które miały się odbyć do końca roku szkolnego, wyjazdów weekendowych, cała baza noclegowa, hotelowa, agroturystyczna – to były te, które właściwie straciły rację bytu. Nie mówiąc o tych najmniejszych podmiotach w sektorze, jak przewodnicy, piloci, którzy też ten sezon będą musieli uznać, jeśli nie za kompletnie na minusie, to zdecydowanie to będzie sezon strat – wskazała.