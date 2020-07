ING wycofało raport prezydencki. Powodem protesty lewicy

ING podjęło decyzję o wycofaniu raportu z analizą programów gospodarczych kandydatów na prezydenta. Powód? Według zbulwersowanej fundacji lewicowej wskazywał plusy w programie Krzysztofa Bosaka. Był korzystniejszy dla prawicy

Przedstawiciele organizacji Akcja Demokracja zwrócili uwagę, że według raportu „jedynym kandydatem, którego działania miałyby pozytywny wpływ na kondycję budżetową jest Krzysztof Bosak”. Co ciekawe, analitycy niczego takieggo w raporcie nie napisali, choć można było wysnuć taki wniosek. Sprawę opisuje też portal nczas.pl. Podkreślają, że „kandydat Konfederacji przedstawia najbardziej liberalny gospodarczo program”.

ING – nie róbcie kozaka z Bosaka! Domagamy się natychmiastowego wycofania rekomendacji ING Banku Śląskiego dla programu Krzysztofa Bosaka. Jego poglądy są zagrożeniem dla demokracji, ochrony klimatu, praw człowieka oraz sprawiedliwości społecznej – czytamy w oświadczeniu na stronie organizacji Akcja Demokracja.

O czym dokładniej mówi raport?

Ekonomiści postanowili podsumować dotychczasowe propozycje kandydatów w wyborach prezydenckich. Nie wskazują który kandydat jest lepszy lub gorszy, jedynie analizują ich propozycje oraz szybkość wprowadzania przepisów prawnych. Co jest istotne w kontekście walki z pandemią koronawirusa. Ale i rozwojem gospodarczym.

Zwrócili uwagę, że wybranie innego kandydata niż związanego z PiSem znacząco skomplikowałoby i zwolniłoby tempo w jakim uchwalane są nowe prawa.

Dodali też, że potencjalny brak zgodności (na linii prezydent - rząd) powstrzymałby ekspansję fiskalną, gdyby wybrano kogokolwiek innego niż Andrzej Duda. Wyjątkiem ma być osoba Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaprezentował daleko idące cięcia podatków oraz propozycje dodatków socjalnych. Zdaniem ekspertów przerodziłoby się to na dużą dziurę budżetową. Żaden z kandydatów nie zaproponował za to zawieszenia flagowego programu 500 plus.

Autorzy raportu twierdzą też, że w kontekście energetyki poza wyborem Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka pozostali kandydaci są za jak najszybszym odchodzenia Polski od węgla w ciągu najbliższych dwóch dekad zgodnie z ustaleniami UE nt. Green Dealu. Co ciekawe, jak wskazują autorzy raportu byłoby to bardzo kosztowne dla Polski i obciążające rozwój gospodarczy.

Aczkolwiek żaden nie przedstawił nowych pomysłów, które pomogłyby zlikwidować zanieczyszczenie środowiska, a jednocześnie powstrzymać rozwój gospodarczy.

Tłumaczenia ING

Po protestach organizacja Akcja Demokracja, których argumenty w ogóle nie dotyczą gospodarki, a ideologii i linii politycznej ING Bank Śląski postanowiło wycofać się z raportu.

W związku z tym, że oceny wpływu programów wyborczych na saldo budżetowe, zawarte w raporcie „Poland: Presidential election preview” , stały się przedmiotem nieuzasadnionych interpretacji niezgodnych z intencją autorów raportu, podjęliśmy decyzję o ich wycofaniu. Uważna lektura naszej analizy ekonomicznej wskazuje na bezstronność zawartych w niej opinii. Jednak nie chcemy, aby była ona podstawą dalszych nadinterpretacji i prowadziła do wyciągania mylnych wniosków przez osoby, które nie zapoznały się z treścią źródłowego raportu. Podkreślamy, że przygotowane przez ekonomistów ING opracowanie nie stanowi formy deklaracji poparcia dla któregokolwiek z kandydatów na urząd Prezydenta - czytamy.

