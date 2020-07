Prezydent: będą ataki na moją rodzinę - proszę o wsparcie

Jestem bezpardonowo atakowany i dochodzą do mnie informacje, że będą ataki na moją rodzinę. Proszę o wsparcie. Te wybory trzeba wygrać wbrew czarnej kampanii, tym brudom, które próbuje się wmawiać polskiemu społeczeństwu i uruchamiać - mówił w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Podczas spotkania z mieszkańcami Wałbrzycha prezydent Duda powiedział, że jest od pewnego czasu „bezpardonowo atakowany”.

Duda zapewniał, że pełni funkcję prezydenta Rzeczypospolitej „odpowiedzialnie” dla polskiej rodziny, dla rozwoju państwa, i po to, „by strzec naszych wartości i naszej godności”.

Pełnię tę funkcję by Polska stawała się bezpieczna, (…) sprawiedliwa, by były przestrzegane tutaj podstawowe prawa, by były przestrzegane także podstawowe prawa demokracji, a do tych praw należą rządy większości. Do prawa demokratycznego należą rządy większości” - podkreślił.