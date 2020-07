Mercedes chciał wesprzeć Black Lives Matter. Teraz ma problem

Samochody Mercedesu w Formule 1 od lata były kojarzone ze srebrną kolorystyką. Zespół postanowił jednak pomalować pojazdy na czarno, by wesprzeć ruch Black Lives Matter. Okazało się, że w praktyce nie był to do końca przemyślany ruch

Niemieckie media podają, że inżynierowie z Brackley mają obawy, czy przez zmianę barw pojazdy Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa nie będą się przegrzewać. Już w poprzednich sezonach Mercedes miał kłopoty z odprowadzaniem ciepła. Przez to zostawał znacznie z tyłu w porównaniu do Ferrari czy Red Bull Racing.

Czy będziemy mieć problemy z przegrzewaniem się bolidów? Dobre pytanie. Komunikacja i sprawy marketingowe są bardzo ważne, ale jeśli nowa kolorystyka utrudni nam pracę i zmniejszy wydajność, to nie będzie dla nas dobra wiadomość - powiedział gazecie „Ilta Sanomat” Toto Wolff, szef Mercedesa.

Trzeba też brać pod uwagę, że we wrześniu w Hiszpanii czy we Włoszech temperatura będzie wynosić ponad 30 stopni.

Czytaj też: F1: Kazali im klęczeć przeciw rasizmowi. Kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen odmówili

SportoweFakty.wp.pl/KG