Allegro w programie Mastercard Bezcenne Chwile tylko w Banku Pekao

W Banku Pekao startuje specjalna promocja w ramach programu Mastercard Bezcenne Chwile. Od teraz klienci, dołączając do akcji, otrzymają darmowe punkty na start, które będą mogli wymienić na atrakcyjne nagrody. Wśród nich jest m.in. voucher zakupowy Allegro o wartości 50 zł, dostępny wyłącznie w Pekao. W ten sposób jeszcze szybciej osiągną założone cele i odbiorą nagrody w programie, który wspiera ich w rozwijaniu życiowych pasji.

Mastercard Bezcenne Chwile to program lojalnościowy, w którym są nagradzane płatności kartą Mastercard lub Maestro. To, co wyróżnia ten program w Pekao, to fakt naliczania punktów od transakcji zrealizowanymi kartami do konta, kartami kredytowymi oraz aplikacją PeoPay. Klienci Banku Pekao, którzy zarejestrują się do programu, zbierają je 2 i 4 razy szybciej, dzięki czemu krócej czekają na nagrody i realizują swoje życiowe pasje. Celami w programie mogą być atrakcyjne nagrody lub vouchery na zakupy u partnerów akcji. Klienci Pekao, którzy dołączą do Mastercard Bezcenne Chwile, mogą liczyć nawet na 3400 punktów na start, dzięki którym pierwszy cel dostępny jest na wyciągnięcie ręki.

Pierwsze 1000 punktów otrzymają za samo zapisanie się do programu. Można to zrobić za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24 lub wypełniając formularz dostępny na stronie akcji. Aby dołączyć do Mastercard Bezcenne Chwile za pomocą Pekao24 wystarczy wybrać program w zakładce „Oferty i wnioski” i zweryfikować swoje dane. Automatycznie zarejestrowane zostaną wszystkie posiadane w Pekao karty z logo Maestro i Mastercard. Kolejne 2400 punktów klient uzyska za minimum jedno logowanie do aplikacji PeoPay.

Bonusowe 3400 punktów, które można otrzymać łącznie dołączając do programu, to równowartość 50 zł w postaci m.in. vouchera na Allegro. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny zakup. Voucher Allegro dostępny jest w programie jedynie dla klientów Pekao. Promocja trwa do końca września br. Szczegóły dostępne są na stronie pekao.com.pl/bezcennechwile.

